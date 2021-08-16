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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/bayden-1746009167.html
Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана
Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021
Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана
Президент США Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:20
2021-08-16T23:59
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
джо байден
сша
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана.Байден добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск".Он подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя". "Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден.Задача выполненаНесмотря на это, американский лидер подчеркнул, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными."Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был: предотвратить террористические атаки на Америку", — сказал Байден.По его словам, США стремились не допустить повторения событий 11 сентября и убедить, что "Аль-Каида"* не сможет использовать Афганистан для будущих атак. "Мы сделали это", — сказал Байден, отметив, что это произошло десятилетие назад.Он добавил что США были готовы к столь стремительному развитию ситуации, которое происходит сейчас."Дали все, кроме воли к победе"В своей речи американский президент заявил, что Вашингтон предоставил своим союзникам в Афганистане все, что им требовалось.По его словам, присутствие США в Афганистане стало играть на руку их политическим оппонентам."И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы &lt;…&gt; в стабилизацию Афганистана бесконечно", — отметил Байден.Он также отметил, что Вашингтон намерен и помогать эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
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в мире, афганистан, джо байден, сша
23:20 16.08.2021 (обновлено: 23:59 16.08.2021)
 
Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана

Президент США Байден: американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганцы

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана.

"Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы", — сказал он.

Байден добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск".
Он подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя".
"Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден.

Задача выполнена

Несмотря на это, американский лидер подчеркнул, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными.
"Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был: предотвратить террористические атаки на Америку", — сказал Байден.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
По его словам, США стремились не допустить повторения событий 11 сентября и убедить, что "Аль-Каида"* не сможет использовать Афганистан для будущих атак.
"Мы сделали это", — сказал Байден, отметив, что это произошло десятилетие назад.
Он добавил что США были готовы к столь стремительному развитию ситуации, которое происходит сейчас.
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer

"Дали все, кроме воли к победе"

В своей речи американский президент заявил, что Вашингтон предоставил своим союзникам в Афганистане все, что им требовалось.
"Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее", — сказал он.
По его словам, присутствие США в Афганистане стало играть на руку их политическим оппонентам.
"И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы <…> в стабилизацию Афганистана бесконечно", — отметил Байден.
Он также отметил, что Вашингтон намерен и помогать эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана.
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 18:19Захват власти в Афганистане талибами
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанДжо БайденСША
 
 
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