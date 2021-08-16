https://ria.ru/20210816/bayden-1746009167.html

Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана

Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:20

2021-08-16T23:20

2021-08-16T23:59

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

джо байден

сша

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана.Байден добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск".Он подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя". "Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден.Задача выполненаНесмотря на это, американский лидер подчеркнул, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными."Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был: предотвратить террористические атаки на Америку", — сказал Байден.По его словам, США стремились не допустить повторения событий 11 сентября и убедить, что "Аль-Каида"* не сможет использовать Афганистан для будущих атак. "Мы сделали это", — сказал Байден, отметив, что это произошло десятилетие назад.Он добавил что США были готовы к столь стремительному развитию ситуации, которое происходит сейчас."Дали все, кроме воли к победе"В своей речи американский президент заявил, что Вашингтон предоставил своим союзникам в Афганистане все, что им требовалось.По его словам, присутствие США в Афганистане стало играть на руку их политическим оппонентам."И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы <…> в стабилизацию Афганистана бесконечно", — отметил Байден.Он также отметил, что Вашингтон намерен и помогать эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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афганистан

сша

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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-16T23:20 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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