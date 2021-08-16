Байден объяснил бегство американских войск из Афганистана

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана.Байден добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск".Он подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя". "Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден.Задача выполненаНесмотря на это, американский лидер подчеркнул, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными."Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был: предотвратить террористические атаки на Америку", — сказал Байден.По его словам, США стремились не допустить повторения событий 11 сентября и убедить, что "Аль-Каида"* не сможет использовать Афганистан для будущих атак. "Мы сделали это", — сказал Байден, отметив, что это произошло десятилетие назад.Он добавил что США были готовы к столь стремительному развитию ситуации, которое происходит сейчас."Дали все, кроме воли к победе"В своей речи американский президент заявил, что Вашингтон предоставил своим союзникам в Афганистане все, что им требовалось.По его словам, присутствие США в Афганистане стало играть на руку их политическим оппонентам."И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы <…> в стабилизацию Афганистана бесконечно", — отметил Байден.Он также отметил, что Вашингтон намерен и помогать эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент СШАДжо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана.
"Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы", — сказал он.
Байден добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск".
Он подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя".
"Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден.
Задача выполнена
Несмотря на это, американский лидер подчеркнул, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными.
"Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был: предотвратить террористические атаки на Америку", — сказал Байден.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
В своей речи американский президент заявил, что Вашингтон предоставил своим союзникам в Афганистане все, что им требовалось.
"Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее", — сказал он.
По его словам, присутствие США в Афганистане стало играть на руку их политическим оппонентам.
"И наши истинные стратегические соперники Китай и Россия больше всего хотели бы, чтобы США продолжали вкачивать миллиарды долларов, ресурсы <…> в стабилизацию Афганистана бесконечно", — отметил Байден.
Он также отметил, что Вашингтон намерен и помогать эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана.
Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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