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Байден заявил, что США достигли цели операции в Афганистане

Байден заявил, что США достигли цели операции в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Байден заявил, что США достигли цели операции в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что американская цель в Афганистане достигнута. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:14

2021-08-16T23:14

2021-08-16T23:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

аль-каида

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американская цель в Афганистане достигнута."Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был - предотвратить террористические атаки на Америку", - сказал Байден в ходе специального обращения к нации.По его словам, у США была цель в Афганистане - достать тех, кто устроил атаку 11 сентября, убедиться, что "Аль-Каида"* не сможет использовать Афганистан для будущих атак. "Мы сделали это", - сказал Байден, отметив, что это произошло десятилетие назад.* Террористическая группировка, запрещенная в России

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, джо байден, аль-каида