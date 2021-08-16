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В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере
В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере
Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:12
2021-08-16T19:12
2021-08-16T19:12
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления по ЦАО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, в отношении Жумагуловой Э.К.", - рассказал собеседник агентства.Ранее в московской прокуратуре сообщили, что в Хамовниках в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от роду, она жива, ее госпитализировали.Вскоре была задержана мать ребёнка, на неё возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/podmoskove-1745972956.html
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происшествия, дети, москва, цао, россия
В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере
Суд в Москве арестовал на два месяца женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере