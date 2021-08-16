Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/arest-1745987233.html
В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере
В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере
Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:12
2021-08-16T19:12
происшествия
дети
москва
цао
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления по ЦАО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, в отношении Жумагуловой Э.К.", - рассказал собеседник агентства.Ранее в московской прокуратуре сообщили, что в Хамовниках в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от роду, она жива, ее госпитализировали.Вскоре была задержана мать ребёнка, на неё возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/podmoskove-1745972956.html
https://ria.ru/20210813/biysk-1745663651.html
москва
цао
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дети, москва, цао, россия
19:12 16.08.2021
 
В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере

Суд в Москве арестовал на два месяца женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления по ЦАО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, в отношении Жумагуловой Э.К.", - рассказал собеседник агентства.
Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 17:55В России
Пятилетний ребенок сгорел в частном доме в Подмосковье
Ранее в московской прокуратуре сообщили, что в Хамовниках в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от роду, она жива, ее госпитализировали.
Вскоре была задержана мать ребёнка, на неё возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".
Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка.
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 16:28
В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки
 
ПроисшествияДетиМоскваЦАОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
03:52СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
03:47В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке
Лента новостейМолния