https://ria.ru/20210816/arest-1745987233.html

В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере

В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере - РИА Новости, 16.08.2021

В Москве арестовали женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере

Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:12

2021-08-16T19:12

2021-08-16T19:12

происшествия

дети

москва

цао

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал женщину, оставившую ребенка в мусорном контейнере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления по ЦАО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, в отношении Жумагуловой Э.К.", - рассказал собеседник агентства.Ранее в московской прокуратуре сообщили, что в Хамовниках в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от роду, она жива, ее госпитализировали.Вскоре была задержана мать ребёнка, на неё возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/podmoskove-1745972956.html

https://ria.ru/20210813/biysk-1745663651.html

москва

цао

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, москва, цао, россия