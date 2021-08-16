https://ria.ru/20210816/amnistiya-1745985161.html

Талибы гарантировали амнистию афганским силовикам, заявил посол России

Талибы гарантировали амнистию афганским силовикам, заявил посол России - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы гарантировали амнистию афганским силовикам, заявил посол России

Талибы (движение "Талибан"*) гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали, что не будет никаких чисток, заявил в понедельник посол России в Кабуле... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:53

2021-08-16T18:53

2021-08-16T19:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали, что не будет никаких чисток, заявил в понедельник посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."Обстановка спокойная, хорошая в городе, все успокоилось. Вчера, когда произошло обрушение власти, как карточный домик схлопнулся режим, конечно, на улицах в Кабуле чувствовалось безвластие, беспорядок, вышли мародеры. В Афганистане в принципе у всего взрослого населения, даже у подростков есть на руках оружие, включая автоматы, поэтому вчера, конечно, что-то постреливало, где-то что-то горело. Но это было еще до входа основных сил талибов", - сказал посол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Он отметил, что накануне утром в город вошли "безоружные талибы и предложили афганским силовикам сдавать оружие, что они и начали делать, после этого самораспустились афганские спецслужбы, министерство обороны, министерство внутренних дел, после этого бежал президент Ашраф Гани и все высшее руководство".Он добавил, что талибы также гарантировали, что "ни один волос" не упадет с головы российских дипломатов."Я помню, что в соответствии с нашей правовой системой они являются террористической организацией. Но я сужу о первых сутках их контроля над Кабулом: впечатление хорошее. То есть сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани", - добавил он.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, россия, дмитрий жирнов