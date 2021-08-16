https://ria.ru/20210816/aeroport-1745985289.html

Кабульский аэропорт приостановил выполнение всех рейсов

Кабульский аэропорт приостановил выполнение всех рейсов - РИА Новости, 16.08.2021

Кабульский аэропорт приостановил выполнение всех рейсов

Международный аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности, сообщает... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:53

2021-08-16T18:53

2021-08-16T19:11

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

афганистан

в мире

сша

талибан

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности, сообщает издание Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.Как пояснил Кирби, в настоящий момент военнослужащие США "работают над восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.Как указал Кирби, "в целях осторожности ни военные, ни гражданские рейсы не прибывают и не отправляются" из аэропорта афганской столицы.Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), афганистан, в мире, сша, талибан, министерство обороны сша, джон кирби