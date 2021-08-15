https://ria.ru/20210815/vstrecha-1745787890.html
Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель
Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель - РИА Новости, 15.08.2021
Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель
Тема Крыма не будет подниматься на встрече в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, а ее участие в украинском проекте... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:45
2021-08-15T08:45
2021-08-15T08:45
политика
украина
республика крым
германия
владимир путин
ангела меркель
северный поток — 2
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Тема Крыма не будет подниматься на встрече в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, а ее участие в украинском проекте "Крымская платформа" в Киеве маловероятно, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину. На переговорах президента России Владимира Путина с Меркель 20 августа планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщила пресс-служба Кремля."Визит в Москву - символический, потому что политическая карьера Меркель заканчивается. Думаю, там и договоренностей никаких не будет, так как она реализовать их уже не сможет. Но пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии. Обсудят и "Северный поток — 2"… Может, попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования на Донбассе. Что касается Крыма, вопрос Крыма обсуждаться не будет. Вопрос принадлежности Крыма российскими властями не обсуждается ни с кем", - сказал Михеев.После поездки в Москву состоится визит Меркель 22 августа в Киев, где на 23 августа намечено проведение проекта "Крымская платформа" с обсуждением вопроса "возврата" Крыма под контроль Киева. Участие канцлера в этом мероприятии маловероятно, считает политолог."Что касается "Крымской платформы", сомневаюсь, что она (Меркель) останется. Пока ни немецкая, ни украинская сторона этого не подтверждают. Но даже если она и останется, это ничего не будет значить, с той точки зрения, что Меркель – уходящая натура, ей осталось быть у власти полтора месяца. Но сомневаюсь, что она планирует принять в этом участие, хотя (президент Украины Владимир) Зеленский наверняка будет ее просить об этом", - сказал собеседник агентства.Проект "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210814/syurpriz-1745768555.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, республика крым, германия, владимир путин, ангела меркель, северный поток — 2, россия
Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель
Политолог Михеев: президент России Путин и канцлер Германии Меркель не будут обсуждать Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости.
Тема Крыма не будет подниматься на встрече в Москве
канцлера ФРГ Ангелы Меркель
с президентом России Владимиром Путиным
, а ее участие в украинском проекте "Крымская платформа" в Киеве
маловероятно, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев
.
Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию
20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину
. На переговорах президента России Владимира Путина с Меркель 20 августа планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Визит в Москву - символический, потому что политическая карьера Меркель заканчивается. Думаю, там и договоренностей никаких не будет, так как она реализовать их уже не сможет. Но пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии
, о взаимодействии. Обсудят и "Северный поток — 2
"… Может, попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования на Донбассе
. Что касается Крыма, вопрос Крыма обсуждаться не будет. Вопрос принадлежности Крыма российскими властями не обсуждается ни с кем", - сказал Михеев.
После поездки в Москву состоится визит Меркель 22 августа в Киев, где на 23 августа намечено проведение проекта "Крымская платформа" с обсуждением вопроса "возврата" Крыма под контроль Киева. Участие канцлера в этом мероприятии маловероятно, считает политолог.
"Что касается "Крымской платформы", сомневаюсь, что она (Меркель) останется. Пока ни немецкая, ни украинская сторона этого не подтверждают. Но даже если она и останется, это ничего не будет значить, с той точки зрения, что Меркель – уходящая натура, ей осталось быть у власти полтора месяца. Но сомневаюсь, что она планирует принять в этом участие, хотя (президент Украины Владимир) Зеленский наверняка будет ее просить об этом", - сказал собеседник агентства.
Проект "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".