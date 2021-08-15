https://ria.ru/20210815/vstrecha-1745787890.html

Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель

Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель - РИА Новости, 15.08.2021

Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель

Тема Крыма не будет подниматься на встрече в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, а ее участие в украинском проекте... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:45

2021-08-15T08:45

2021-08-15T08:45

политика

украина

республика крым

германия

владимир путин

ангела меркель

северный поток — 2

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Тема Крыма не будет подниматься на встрече в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, а ее участие в украинском проекте "Крымская платформа" в Киеве маловероятно, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину. На переговорах президента России Владимира Путина с Меркель 20 августа планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщила пресс-служба Кремля."Визит в Москву - символический, потому что политическая карьера Меркель заканчивается. Думаю, там и договоренностей никаких не будет, так как она реализовать их уже не сможет. Но пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии. Обсудят и "Северный поток — 2"… Может, попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования на Донбассе. Что касается Крыма, вопрос Крыма обсуждаться не будет. Вопрос принадлежности Крыма российскими властями не обсуждается ни с кем", - сказал Михеев.После поездки в Москву состоится визит Меркель 22 августа в Киев, где на 23 августа намечено проведение проекта "Крымская платформа" с обсуждением вопроса "возврата" Крыма под контроль Киева. Участие канцлера в этом мероприятии маловероятно, считает политолог."Что касается "Крымской платформы", сомневаюсь, что она (Меркель) останется. Пока ни немецкая, ни украинская сторона этого не подтверждают. Но даже если она и останется, это ничего не будет значить, с той точки зрения, что Меркель – уходящая натура, ей осталось быть у власти полтора месяца. Но сомневаюсь, что она планирует принять в этом участие, хотя (президент Украины Владимир) Зеленский наверняка будет ее просить об этом", - сказал собеседник агентства.Проект "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210814/syurpriz-1745768555.html

https://ria.ru/20210813/zheleznyak-1745682247.html

украина

республика крым

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, республика крым, германия, владимир путин, ангела меркель, северный поток — 2, россия