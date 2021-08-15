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Император Японии надеется, что ужасы Второй мировой войны не повторятся

Император Японии надеется, что ужасы Второй мировой войны не повторятся - РИА Новости, 15.08.2021

Император Японии надеется, что ужасы Второй мировой войны не повторятся

Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, выступая на памятной церемонии по случаю 76-летия со дня объявления выхода страны из Второй... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:30

2021-08-15T08:30

2021-08-15T11:00

в мире

япония

синдзо абэ

нарухито

есихидэ суга

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ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, выступая на памятной церемонии по случаю 76-летия со дня объявления выхода страны из Второй мировой войны, выразили надежду, что ужасы того времени никогда больше не повторятся, трансляцию церемонии вел телеканал NHK."С глубоким раскаянием выражаю искреннюю надежду на то, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились", - подчеркнул японский монарх.В свою очередь, Суга отметил, что по окончании войны "Япония устойчиво развивалась как страна, которая ценит мир"."Мы намерены и в будущем придерживаться убеждения, что ужасы войны не должны больше повториться. При сотрудничестве с международным сообществом Япония, несущая знамя активного пацифизма, намерена делать все возможное для разрешения различных мировых вопросов", - заявил глава японского правительства.Данное выступление стало первым для Ёсихидэ Суги на посту японского премьера. При этом японские СМИ отметили, что он почти полностью повторил речь его предшественника на этом посту - Синдзо Абэ.В воскресенье Япония отмечает 76-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито объявил об выходе страны из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии.В этом году, как и в прошлом, памятная церемония проходит в сокращенном виде из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В ней приняли участие всего около 200 человек, хотя в обычные годы на мероприятии присутствуют до 6 тысяч человек.

https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html

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в мире, япония, синдзо абэ, нарухито, есихидэ суга