https://ria.ru/20210815/vaktsinatsiya-1745785412.html

Московский бизнес назвал проблемы, мешающие вакцинации сотрудников

Московский бизнес назвал проблемы, мешающие вакцинации сотрудников - РИА Новости, 15.08.2021

Московский бизнес назвал проблемы, мешающие вакцинации сотрудников

Несоответствие данных по среднесписочной численности сотрудников, учет работников с медотводом и сезон отпусков мешают столичному бизнесу достичь отметку... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T07:10

2021-08-15T07:10

2021-08-15T07:10

распространение коронавируса

калининградская область

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

партия роста

сергей демин

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Несоответствие данных по среднесписочной численности сотрудников, учет работников с медотводом и сезон отпусков мешают столичному бизнесу достичь отметку вакцинированных сотрудников в 60%, помимо этого, обязательная вакцинация может привести к нехватке специалистов в определенных сферах, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.Другая проблема, по его словам, возникает из-за того, что Роспотребнадзор имеет свою базу по среднесписочной численности сотрудников, которая не совпадает с данными предприятий. Однако собеседник агентства отметил, что власти в последнее время, в том числе и Роспотребнадзор, относятся с пониманием к этой проблеме и решают ее путем прямого взаимодействия с предприятиями."В целом, столичный бизнес за последние полтора месяца вышел на приемлемые цифры - на эти 60%", - добавил он.Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко также отмечает, что бизнесу сложно выполнить требование о вакцинации при существенном количестве сотрудников с медотводом. "Если сотрудники с медотводом, то в эти 60% они не входят. Если у вас 50% с медотводом, то требование сложно выполнить", - сказал он.Кадровые проблемыСвириденко в том числе рассказал о тенденции перехода в другие сферы работников, не готовых выполнять требования о вакцинации, что приводит к освобождению широкого рынка труда для вакцинированных и возможной общей нехватке персонала.Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, гендиректор центра охраны труда "НСС Консалт", член генсовета "Партии Роста" Дмитрий Порочкин также считает, что бизнес может столкнуться с кадровой проблемой в связи с вакцинацией."В Москве зафиксирован нижайший уровень безработицы за несколько последних лет, что говорит о том, что на трудовом рынке не так много специалистов, нуждающихся в работе, а это значит, уволив сотрудника, бизнесу не так просто будет найти ему замену", - пояснил он. Омбудсмен добавил, что большая часть компаний все же справилась с поставленной задачей, а самым сложным для работодателей было уговорить сотрудников сделать прививку.Эксперт московского отделения "Опоры России" в сфере бьюти-индустрии, основательница международной сети салонов красоты Екатерина Сухотина рассказала РИА Новости об опыте вакцинации сотрудников своей сети - порядка 60-65% сотрудников уже получили вакцину, один или два компонента. При этом, по ее словам, ситуация в сфере бьюти-индустрии примерно идентична."В нашу сеть входит один салон в Нью-Йорке, где сотрудники в целом сами пошли вакцинироваться, и сейчас там вакцинированы абсолютно все работники, и два в России - в Москве и Санкт-Петербурге, где нам приходилось проводить разъяснительные беседы", - рассказала она.Перенос сроков"Перенести сроки отчетности однозначно нужно. Отсрочка необходима хотя бы до 1 сентября, когда граждане гарантированно вернутся из отпусков. Многие сотрудники просто не успели в установленные сроки записаться на прививку или получить медотвод", - считает председатель совета директоров группы компаний "Млесна", заместитель председателя "Партии Роста" Сергей Демин.По его мнению, штрафы существенно осложнят функционирование бизнеса и работу с персоналом. Омбудсмен Дмитрий Порочкин разделяет эту точку зрения. "Бизнес после пандемии до сих пор еще не в лучшем своем состоянии, поэтому перенос сроков и избежание крупных штрафов были бы весьма желательны", - заявил собеседник агентства."Обязательная вакцинация сотрудников введена в 43 регионах страны. Но так как введены они были позже московских, оценивать результаты еще рано", - рассказал также Порочкин.В то же время уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский заявил, что регион движется к отметке в 60% и переноса срока вакцинации вторым компонентом не ожидается. "С 18 августа на предприятиях начинаются проверки Роспотребнадзора, ковидные паспорта будет проверять Минконтроль области", - добавил он.Бизнес-омбудсмен в Калининградской области Светлана Нижегородова в свою очередь сообщила, что в аппарат поступало много обращений от предприятий, которые поддерживали необходимость вакцинации, но были обеспокоены, что не уложатся в сроки. "Мы подготовили обращение на имя губернатора и главного санитарного врача Калининградской области. Сроки вакцинации перенесены на конец августа. Ситуация постоянно мониторится", - сказала она.Тем временем бизнес-омбудсмен в Башкортостане Флюр Асадуллин заявил, что, несмотря на отсутствие обязательной вакцинации в регионе, крупные и средние предприятия уже превысили планку в 60% вакцинированных. "Предприниматели прекрасно понимают, чем выше процент вакцинированных, тем меньше вероятность заражения людей, меньше шансов на введение ограничений для бизнеса", - пояснил он.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745586302.html

https://ria.ru/20210813/moskva-1745583477.html

https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745567795.html

калининградская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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