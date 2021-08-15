https://ria.ru/20210815/sbu-1745792212.html

СБУ вызвала на допрос экс-чиновников по делу о "Харьковских соглашениях"

СБУ вызвала на допрос экс-чиновников по делу о "Харьковских соглашениях" - РИА Новости, 15.08.2021

СБУ вызвала на допрос экс-чиновников по делу о "Харьковских соглашениях"

Служба безопасности Украины вызвала на допрос ряд бывших чиновников и депутатов, включая экс-главу Верховной рады Владимира Литвина и сопредседателя партии... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T09:55

2021-08-15T09:55

2021-08-15T09:55

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служба безопасности украины

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

алексей данилов

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КИЕВ, 15 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос ряд бывших чиновников и депутатов, включая экс-главу Верховной рады Владимира Литвина и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, они должны дать показания в качестве свидетелей по делу о "Харьковских соглашениях"."Литвин Владимир Михайлович … Вам необходимо явиться 19 августа 2021 года в 10.00 (мск) в кабинет №443 в СБ Украины … для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном деле №22021000000000073 (дело о "Харьковских соглашениях" - ред.)", - говорится в тексте повестки, опубликованной на сайте СБ Украины.По делу с этим же номером СБ Украины вызывает экс-министра финансов Федора Ярошенко, экс-главу МВД Василия Цушко, экс-главу СБУ Валерия Хорошковского, экс-главу пограничной службы Николая Литвина, экс-министра юстиции Николая Лавриновича, экс-депутата Юлию Ковалеву, экс-главу Таможенной службы Игоря Калетника, экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и нынешних депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко, Дмитрия Шпенова и Виталия Борта.Допросы будут проводиться в период с 16 по 26 августа.В июле этого года СБУ уже вызвала на допрос ряд депутатов Верховной рады, в том числе Юрия Бойко. Тогда также отмечалось, что они должны были явиться по делу о "Харьковских соглашениях".Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает. МИД Украины высказался против денонсации "Харьковских соглашений".В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

https://ria.ru/20210814/syurpriz-1745768555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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