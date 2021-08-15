https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html

Гороскоп туриста: астрологи – о том, как путешествовать по знаку зодиака

Как выбрать путешествие по знаку зодиака

Гороскоп туриста: астрологи – о том, как путешествовать по знаку зодиака

Вроде бы все предусмотрели, но долгожданное путешествие почему-то не задалось? Возможно, виноваты звезды. Астрологи уверены: поездки нужно составлять по... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:00

2021-08-15T08:00

2021-08-15T16:40

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лилия любимова

вера хубелашвили

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Вроде бы все предусмотрели, но долгожданное путешествие почему-то не задалось? Возможно, виноваты звезды. Астрологи уверены: поездки нужно составлять по гороскопу. О том, какие страны подходят разным знакам зодиака, где искать универсальные места силы и почему активным людям необходим спокойный отдых, — в материале РИА Новости.Энергия толпыСтудентка из Москвы Анастасия Петрова уже семь лет подряд ежегодно отдыхает в одном и том же городе — Ялте. "Раньше я ездила в Сочи, Анапу, Геленджик, но все было не то", — признается она.Ялту она полюбила за атмосферу. "Здесь мне всегда есть чем заняться, — рассказывает Анастасия. — По вечерам живая музыка, исполняют мои любимые песни "Князя" и "Короля и Шута", можно покататься на скоростной лодке с двумя моторами… Это то, чего мне так не хватает в обычной жизни".Астрологи объясняют: крымский курорт полюбился девушке, потому что подходит ей по знаку зодиака. Она Скорпион."Скорпионы любят смену деятельности и активный отдых, — говорит астролог Лилия Любимова. — Если они на море, им обязательно нужно кататься на квадроциклах, гидроциклах, заниматься серфингом. Представителям этого знака зодиака не нравится уединение, их заряжает энергия толпы".Во власти стихииДля каждого знака зодиака есть общие рекомендации, где отдыхать и где жить. Зависит от того, к какой стихии он принадлежит: Огня, Воздуха, Земли или Воды."Знакам Огня, то есть Овнам, Львам и Стрельцам, подойдут солнечные страны с достаточно теплым климатом, роскошной архитектурой, развлечениями, быстрым ритмом жизни", — считает астролог Юлия Левченко. Овен хорошо себя чувствует в Грузии, Болгарии, Турции, Гонконге. Льву подойдут Франция, Испания, Италия, Мексика, США. Искатель приключений Стрелец порадуется отдыху в Австралии и Новой Зеландии, Бразилии, Тунисе, Марокко, Армении, Казахстане.Воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) комфортно находиться в странах, где много открытого пространства и взгляд не упирается в небоскребы. По словам астролога, им трудно в бетонных мегаполисах. "Близнецы не могут усидеть на месте, им будет хорошо в таких странах, как Бельгия, Индия, КНР", — объясняет Юлия Левченко. Утонченным Весам, как правило, нравятся путешествия по Великобритании, Новой Зеландии, Австрии, Мальдивам. А любопытным Водолеям можно порекомендовать Канаду, Чили, Аргентину, Марокко, Шри-Ланку, Россию.А вот знакам Земли — Тельцу, Деве и Козерогу — эксперты, напротив, советуют уделять больше внимания собственному комфорту и качеству отдыха. По мнению астролога Веры Хубелашвили, Тельцам понравится, например, в Швейцарии, где можно скоротать вечер у уютного камина. Похожие рекомендации и для Дев.Хубелашвили советует Девам арендовать старинное поместье в любой из стран Европы и провести там отпуск, съездить в спокойную и тихую Японию. Козерогам же будут по душе северные регионы: стоянки на заснеженных вершинах Эвереста или экскурсии к водопадам Исландии.Что касается знаков Воды, то им важно наличие водоема рядом. Это может быть море, океан, река, даже пруд под окнами — все равно. "Для Рыб, Раков и Скорпионов нет принципиального значения, где будет находиться город или страна территориально. Главное, чтобы у них была возможность соприкоснуться с водной стихией. Так они восполняют свой ресурс", — говорит астролог Наталья Черенцова.Но есть и некоторые уточнения. Ценящим уют Ракам, например, больше подойдут Нидерланды, Дания, Болгария, Узбекистан, Греция, Фарерские острова, считает Юлия Левченко. Романтичные Рыбы хорошо отдохнут в Португалии, Финляндии, Исландии, Непале, Израиле, на Филиппинах.Любящим адреналин Скорпионам эксперты рекомендуют отдых в Азербайджане, Египте, Камбодже, Чехии, Тунисе, на Кубе. Однако ведущая шоу "Давай поженимся" на Первом канале, астролог и психолог Василиса Володина предостерегает: злоупотреблять экстримом не нужно.Исключения из правилОднако все это лишь рекомендации, а не правила. Турист Иван, по гороскопу Козерог, живет в средней полосе России, а ездить в отпуск предпочитает только на юг. Любовь к мягкому климату со временем превратилась в цель переехать туда жить."Я понял, что мне нужно тепло, — говорит он. — Однажды гонял в Териберку смотреть на северное сияние. Да, красиво. Но больше ни за что туда не поеду, там холодно. Хорошо, что это длилось всего четыре дня!"Обычно Козерогам как раз рекомендуют проводить отпуск в холодном климате, нордических странах и городах. Это может быть Сан-Франциско или Санкт-Петербург. Но Иван не вписывается в эти рамки."Два человека одного знака могут сильно отличаться друг от друга, — объясняет Наталья Черенцова. — Если говорить о Козерогах, один будет активным путешественником, поклонником жарких стран, а другой достаточно отстраненным от социума любителем прохлады".Чтобы понять, что подходит именно вам, эксперты советуют прислушиваться к себе. Если нравится активный отдых в жарких странах, туда и следует покупать билет, а если манит умиротворяющая красота Севера — не нужно заставлять себя ехать на юг.Душа требует"Кажется, что подвижному туристу вряд ли понравится отдых в спокойной стране, — говорит Лилия Любимова. — Но это не совсем так. В разные жизненные моменты мы ведем себя то активно, то пассивно. Порой организм может требовать отдыха на пляже, а иногда — забегов по Лувру и Орсе. Это нормально"."Если активный человек вдруг устал и хочет отдохнуть, то путешествие в спокойную страну, но с хорошим сервисом и приятной атмосферой пойдет ему на пользу, и он перезагрузится", — добавляет Наталья Черенцова.Она уверена: мы отдыхаем, чтобы восполнить эмоции и впечатления, которых нам не хватает. Тех, у кого жизнь размеренная, может привлекать насыщенный отдых, а активная — более расслабленный.Тем не менее желательно, чтобы характер страны соответствовал темпераменту туриста, считает Лилия Любимова. "Если вы аккуратная Дева или брезгливые Весы, то вам вряд ли понравится путешествие вглубь Африки или Индии, где представления о гигиене сильно отличаются от наших европейских. А вот веселый Водолей или активный, все преодолевающий Скорпион вполне может сказать: "Это даже прикольно, это челлендж для меня".В целом Ракам, Рыбам, Девам и Козерогам не подходят тусовки и активный отдых. Львам, Водолеям, Весам и Стрельцам точно не понравится медитировать в одиночестве на острове Ольхон. Овнов не устроит малоактивный отдых, а Близнецы, как правило, не любят ездить без компании.Отдых с головойНекоторые туристы часто настолько влюбляются в какую-то страну, что хотят туда переехать, надеясь, что это в корне изменит их жизнь, поможет найти спутника или избавиться от болезни. Они платят деньги, чтобы специалисты составили им натальную карту, которая подскажет оптимальный город.Но Лилия Любимова считает, что никакой переезд не исправит ситуацию: "Куда бы вы ни убегали, в первую очередь вы едете сами с собой, со своей головой".Помочь разобраться в себе, по ее словам, могут места силы, причем есть общие, подходящие для всех. "Сейчас это поездки в горы: на Алтай, в Абхазию, Сочи. Туристы, проведя несколько дней в окружении каменных вершин, перезагружаются. Ехать туда полезно абсолютно всем, вне зависимости от знака".Универсальное место силы определяется расположением планет, объясняет Любимова. Спустя несколько лет звезды сместятся, и оно изменится: им станут крупные города из бетона и стекла, такие как Москва, Нью-Йорк, Шанхай, Гонконг, Сингапур. Но это, по ее словам, будет уже совсем другая история.

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

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https://ria.ru/20210703/volodina-1738102465.html

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https://ria.ru/20210705/singapur-1739521735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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