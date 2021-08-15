https://ria.ru/20210815/prezident-1745837657.html

Глава совета по нацпримирению в Афганистане: Гани ответит перед богом

Глава совета по нацпримирению в Афганистане: Гани ответит перед богом - РИА Новости, 16.08.2021

Глава совета по нацпримирению в Афганистане: Гани ответит перед богом

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани, ушедший в отставку и покинувший страну,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-15T19:31

2021-08-15T19:31

2021-08-16T00:30

в мире

талибан

афганистан

ашраф гани ахмадзай

абдулла абдулла

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани, ушедший в отставку и покинувший страну, "ответит перед богом"."Он ответит перед богом", - приводит его слова телеканал 1TV News.Ранее Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы - обеспечить безопасность.Источник РИА Новости сообщил, что Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/taliban-1745836482.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, ашраф гани ахмадзай, абдулла абдулла