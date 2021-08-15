https://ria.ru/20210815/postradavshie-1745830331.html
Медики сообщили о 40 пострадавших при столкновениях на окраинах Кабула
Медики сообщили о 40 пострадавших при столкновениях на окраинах Кабула - РИА Новости, 15.08.2021
Медики сообщили о 40 пострадавших при столкновениях на окраинах Кабула
Более 40 человек пострадали в столкновениях на окраинах Кабула, куда вошли бойцы движения "Талибан"*. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:01
2021-08-15T18:01
2021-08-15T18:20
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 40 человек пострадали в столкновениях на окраинах Кабула, куда вошли бойцы движения "Талибан"*."Более 40 раненых прибыли в нашу больницу в Кабуле. Большая часть прибыла после боев в уезде Карабаг. Двадцать два человека были госпитализированы, другие (с менее серьезными ранениями) направлены в другие учреждения", - говорится в Twitter итальянской неправительственной организации Emergency, клиника которой расположена в афганской столице.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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в мире, кабул (город), афганистан
18:01 15.08.2021 (обновлено: 18:20 15.08.2021)
Медики сообщили о 40 пострадавших при столкновениях на окраинах Кабула
Итальянская НПО Emergency: при столкновениях на окраинах Кабула пострадали не меньше 40 человек