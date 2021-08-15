https://ria.ru/20210815/postradavshie-1745830331.html

Медики сообщили о 40 пострадавших при столкновениях на окраинах Кабула

Медики сообщили о 40 пострадавших при столкновениях на окраинах Кабула - РИА Новости, 15.08.2021

Медики сообщили о 40 пострадавших при столкновениях на окраинах Кабула

Более 40 человек пострадали в столкновениях на окраинах Кабула, куда вошли бойцы движения "Талибан"*. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:01

2021-08-15T18:01

2021-08-15T18:20

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744238788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ccb8e2b11f51d24e6b3292365c1db93.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 40 человек пострадали в столкновениях на окраинах Кабула, куда вошли бойцы движения "Талибан"*."Более 40 раненых прибыли в нашу больницу в Кабуле. Большая часть прибыла после боев в уезде Карабаг. Двадцать два человека были госпитализированы, другие (с менее серьезными ранениями) направлены в другие учреждения", - говорится в Twitter итальянской неправительственной организации Emergency, клиника которой расположена в афганской столице.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745830016.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T18:01 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан