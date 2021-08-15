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Специалист рассказал, как плавать, чтобы похудеть
Специалист рассказал, как плавать, чтобы похудеть - РИА Новости, 15.08.2021
Специалист рассказал, как плавать, чтобы похудеть
Плавание является эффективным способом сжигания калорий. Как часто и каким стилем лучше плавать для снижения веса, рассказал в интервью радио Sputnik специалист РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T02:15
2021-08-15T02:15
общество
здоровье
россия
антон лосев
sport in travel
alpha tri team
похудение
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Плавание является эффективным способом сжигания калорий. Как часто и каким стилем лучше плавать для снижения веса, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев.Методик похудения с помощью умеренных физических нагрузок существует множество. Людям, которые хорошо держатся на воде и могут проплыть без остановки 10-30 минут, можно уверенно рекомендовать для снижения веса именно этот способ, отметил Лосев.Два других распространенных стиля плавания — кроль и брасс — по энергозатратам примерно одинаковы, но нужно учитывать, что брасс сложнее по технике, добавил он.Для достижения желаемого эффекта лучше, чтобы между занятиями не было больших перерывов, продолжил специалист.Плавать можно где угодно, но если ваша цель — похудеть, то предпочтительным местом для этого является бассейн. По словам специалиста, природные водоемы подходят не так хорошо, особенно море."Это чаще всего бассейн, потому что там все четко: есть дорожка, можно плыть туда-обратно и тренироваться. На море это делать труднее — там много внешних факторов, это может быть опасно, в бассейне более рабочее настроение", — считает Лосев.Кроме того, напомнил он, соленая вода лучше поддерживает плывущего, а в пресной воде будет дополнительная нагрузка на мышцы.Специалист по физической подготовке также подчеркнул, что при любых занятиях с целью сбросить вес не следует забывать о правильном питании. Примерно на две трети успех зависит именно от этого, полагает он.
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общество, здоровье, россия, антон лосев, sport in travel, alpha tri team, похудение
02:15 15.08.2021
 

Специалист рассказал, как плавать, чтобы похудеть

© Depositphotos / AllaSerebrinaПлавание
Плавание - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Плавание является эффективным способом сжигания калорий. Как часто и каким стилем лучше плавать для снижения веса, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев.
Методик похудения с помощью умеренных физических нагрузок существует множество. Людям, которые хорошо держатся на воде и могут проплыть без остановки 10-30 минут, можно уверенно рекомендовать для снижения веса именно этот способ, отметил Лосев.

"В среднем во время плавания у нас тратится 400-600 килокалорий в час, но многое зависит от интенсивности плавания. Физически самый тяжелый стиль — баттерфляй, его еще называют дельфин, на него у вас будет больше расход энергии", —уточнил специалист по физической подготовке.

Два других распространенных стиля плавания — кроль и брасс — по энергозатратам примерно одинаковы, но нужно учитывать, что брасс сложнее по технике, добавил он.
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Для достижения желаемого эффекта лучше, чтобы между занятиями не было больших перерывов, продолжил специалист.
"Это может быть ежедневное плавание в течение 20-40 минут, может быть три раза в неделю. Если есть время только на один раз в неделю, эффект тоже будет, но меньше. Лучше плавать меньше по времени, но часто", — пояснил Лосев.
Плавать можно где угодно, но если ваша цель — похудеть, то предпочтительным местом для этого является бассейн. По словам специалиста, природные водоемы подходят не так хорошо, особенно море.
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"Это чаще всего бассейн, потому что там все четко: есть дорожка, можно плыть туда-обратно и тренироваться. На море это делать труднее — там много внешних факторов, это может быть опасно, в бассейне более рабочее настроение", — считает Лосев.
Кроме того, напомнил он, соленая вода лучше поддерживает плывущего, а в пресной воде будет дополнительная нагрузка на мышцы.
Специалист по физической подготовке также подчеркнул, что при любых занятиях с целью сбросить вес не следует забывать о правильном питании. Примерно на две трети успех зависит именно от этого, полагает он.
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ОбществоЗдоровьеРоссияАнтон ЛосевSport in TravelAlpha Tri TeamПохудение
 
 
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