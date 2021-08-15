Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/nato-1745753281.html
"Держать Россию в страхе": НАТО заигралась в экологию
"Держать Россию в страхе": НАТО заигралась в экологию - РИА Новости, 15.08.2021
"Держать Россию в страхе": НАТО заигралась в экологию
"Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата подрывают способность НАТО защищать... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:00
2021-08-15T08:04
авторы
экология
сша
оон
джо байден
земля
orange
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151782/08/1517820830_35:54:984:588_1920x0_80_0_0_b5eb697191e82e06c332400035bf43e7.jpg
"Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата подрывают способность НАТО защищать страны-участницы; необходимо вернуться к истокам, чтобы держать Россию в страхе", — заявил старший политический аналитик по европейским делам фонда "Наследие" Кочис."После прихода Джо Байдена НАТО стала рассматривать климатические изменения в качестве величайшей угрозы, по крайней мере такой же важной, как и противостояние с Россией. Есть опасность, что США и их партнеры по альянсу практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу инвестиций в зеленые технологии".Нужно держать Россию в страхе или не нужно, это дело убеждения. С точки зрения многих русских, это не нужно. С точки зрения части патриотов США (в том числе и русских), это необходимо. Точно так же можно держаться лозунга "Все на борьбу с климатом", причем "все" — это и НАТО, а можно вспомнить дедушку Крылова:"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,А сапоги тачать пирожник".Когда военный альянс ставит во главу угла борьбу с потеплением, у него, скорее всего, и с потеплением, и с боевой подготовкой выйдет одинаково неважно.Бесспорно, натовские печали нам довольно чужды, хоть бы и вся боевая подготовка альянса (и без того неважная) совсем к черту пошла, — мы это мужественно переживем. Однако же аналитик из фонда "Наследие" затронул в самом деле интересную тему, касающуюся не только судьбы североатлантического альянса. А именно: планы всеобъемлющего озеленения мирового (или, по меньшей мере, западного) хозяйства касаются также и строительства вооруженных сил — или армия и флот останутся сами по себе?Вопрос непраздный, потому что щит (а равно меч) — в экологическом отношении он довольно грязный.Не будем упоминать вероятные последствия ядерной войны, ясно, что для климата, а также для природной чистоты тут не будет ничего хорошего.И не будем касаться сознательного применения природоразрушающих средств в ходе войны конвенциональной — преднамеренные поджоги лесов, ядовитые агенты, распыляемые в джунглях (Agent Orange, применявшийся англосаксами в Малайе и во Вьетнаме), последствия чего были крайне губительны. Промолчим и о непреднамеренных последствиях военных действий. Например, Средняя и Нижняя Волга в 1942 году представляла собой нефтяную смесь — последствия бомбежек.Но даже когда до войны еще не дошло и, даст бог, не дойдет, все равно понятия "войны моторов" никто не отменял. Военная техника отличается высокой энерговооруженностью, причем автономной энерговооруженностью, поскольку вести боевые действия предполагается везде: по лесам, по сопкам, по воде, а не только там, где установлены розетки с зеленым электричеством. А более высокого КПД, причем автономного, чем у грязных-прегрязных углеводородов, не придумано.Всякие разговоры о чистой военной технике опровергаются вопросом "Вам ехать (то есть исполнять боевой приказ) или шашечки?" И война — дело грязное не только в моральном и прочем фигуральном смысле, но и в смысле сугубо экологическом. Причем не только война, но и армия, готовая к войне. Маневры, боевая учеба — все это ужасно с точки зрения зеленой идеологии. Отчасти еще можно сократить в мирное время объем военных загрязнений окружающей среды, но когда суровый час борьбы настанет и нас в атаку родина пошлет, всем будет не до экологии.В принципе ответ на все эти соображения может быть очень простой. "Нам действительно важнее шашечки, причем зеленые, а если военное строительство и шашечки несовместимы, значит, ну его к лешему, это военное строительство". Пацифизм — лучшая природоохрана, перекуем мечи на ветряки.Правда, здесь есть та проблема, что Софочка завсегда согласна, но надо еще уговорить принца Уэльского, который в генеральском звании. Тут все генералы, хоть натовские, хоть русские, хоть китайские, проявят редкостную солидарность.Единственный (хотя тоже, скорее всего, лишь теоретический) способ — это так запугать всех, чтобы публика и слышать не хотела ни о каком военном строительстве. Недавний доклад ООН о проблемах климата рисует такие ужасные перспективы, причем скорые: нынешняя атмосфера сравнивается с атмосферой архейской эры (два миллиарда лет тому назад), что достаточно устрашенный человек скажет: "Какая еще армия, когда Земля на глазах превращается в Венеру?" И всех военных на перековку.Когда в ход идут доводы про архейскую эру, это примерно как старинный рецепт примирения противоречий между державами: если Земля подвергнется нашествию инопланетян, разногласия между СССР и США исчезнут сами собой. То же и с ужасным климатом.Но пока столь панических настроений нет, скорее всего, подготовка к зеленому миру будет сама по себе, а боевая и политическая подготовка — сама по себе. И военные с экологами будут усердно не замечать друг друга.
https://ria.ru/20210720/nato-1742078330.html
https://ria.ru/20210804/nato-1744408102.html
https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html
https://ria.ru/20210717/nato-1741678742.html
https://ria.ru/20210627/voyna-1738770845.html
сша
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Максим Соколов
https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Максим Соколов
https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151782/08/1517820830_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e711aae855a755b99c4b87792e87eda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, экология, сша, оон, джо байден, земля, orange, россия
08:00 15.08.2021 (обновлено: 08:04 15.08.2021)
 

"Держать Россию в страхе": НАТО заигралась в экологию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
"Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата подрывают способность НАТО защищать страны-участницы; необходимо вернуться к истокам, чтобы держать Россию в страхе", — заявил старший политический аналитик по европейским делам фонда "Наследие" Кочис.
"После прихода Джо Байдена НАТО стала рассматривать климатические изменения в качестве величайшей угрозы, по крайней мере такой же важной, как и противостояние с Россией. Есть опасность, что США и их партнеры по альянсу практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу инвестиций в зеленые технологии".
Нужно держать Россию в страхе или не нужно, это дело убеждения. С точки зрения многих русских, это не нужно. С точки зрения части патриотов США (в том числе и русских), это необходимо. Точно так же можно держаться лозунга "Все на борьбу с климатом", причем "все" — это и НАТО, а можно вспомнить дедушку Крылова:
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник".
Военная техника на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:39
В Польше испугались за судьбу НАТО из-за обещания Путина
Когда военный альянс ставит во главу угла борьбу с потеплением, у него, скорее всего, и с потеплением, и с боевой подготовкой выйдет одинаково неважно.
Бесспорно, натовские печали нам довольно чужды, хоть бы и вся боевая подготовка альянса (и без того неважная) совсем к черту пошла, — мы это мужественно переживем. Однако же аналитик из фонда "Наследие" затронул в самом деле интересную тему, касающуюся не только судьбы североатлантического альянса. А именно: планы всеобъемлющего озеленения мирового (или, по меньшей мере, западного) хозяйства касаются также и строительства вооруженных сил — или армия и флот останутся сами по себе?
Вопрос непраздный, потому что щит (а равно меч) — в экологическом отношении он довольно грязный.
Не будем упоминать вероятные последствия ядерной войны, ясно, что для климата, а также для природной чистоты тут не будет ничего хорошего.
Российская подводная лодка проекта 941 Акула - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 19:58
В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море
И не будем касаться сознательного применения природоразрушающих средств в ходе войны конвенциональной — преднамеренные поджоги лесов, ядовитые агенты, распыляемые в джунглях (Agent Orange, применявшийся англосаксами в Малайе и во Вьетнаме), последствия чего были крайне губительны. Промолчим и о непреднамеренных последствиях военных действий. Например, Средняя и Нижняя Волга в 1942 году представляла собой нефтяную смесь — последствия бомбежек.
Но даже когда до войны еще не дошло и, даст бог, не дойдет, все равно понятия "войны моторов" никто не отменял. Военная техника отличается высокой энерговооруженностью, причем автономной энерговооруженностью, поскольку вести боевые действия предполагается везде: по лесам, по сопкам, по воде, а не только там, где установлены розетки с зеленым электричеством. А более высокого КПД, причем автономного, чем у грязных-прегрязных углеводородов, не придумано.
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:28
В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО
Всякие разговоры о чистой военной технике опровергаются вопросом "Вам ехать (то есть исполнять боевой приказ) или шашечки?" И война — дело грязное не только в моральном и прочем фигуральном смысле, но и в смысле сугубо экологическом. Причем не только война, но и армия, готовая к войне. Маневры, боевая учеба — все это ужасно с точки зрения зеленой идеологии. Отчасти еще можно сократить в мирное время объем военных загрязнений окружающей среды, но когда суровый час борьбы настанет и нас в атаку родина пошлет, всем будет не до экологии.
В принципе ответ на все эти соображения может быть очень простой. "Нам действительно важнее шашечки, причем зеленые, а если военное строительство и шашечки несовместимы, значит, ну его к лешему, это военное строительство". Пацифизм — лучшая природоохрана, перекуем мечи на ветряки.
Правда, здесь есть та проблема, что Софочка завсегда согласна, но надо еще уговорить принца Уэльского, который в генеральском звании. Тут все генералы, хоть натовские, хоть русские, хоть китайские, проявят редкостную солидарность.
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 16:48
В Киеве заявили о бессилии НАТО в войне с Россией
Единственный (хотя тоже, скорее всего, лишь теоретический) способ — это так запугать всех, чтобы публика и слышать не хотела ни о каком военном строительстве. Недавний доклад ООН о проблемах климата рисует такие ужасные перспективы, причем скорые: нынешняя атмосфера сравнивается с атмосферой архейской эры (два миллиарда лет тому назад), что достаточно устрашенный человек скажет: "Какая еще армия, когда Земля на глазах превращается в Венеру?" И всех военных на перековку.
Когда в ход идут доводы про архейскую эру, это примерно как старинный рецепт примирения противоречий между державами: если Земля подвергнется нашествию инопланетян, разногласия между СССР и США исчезнут сами собой. То же и с ужасным климатом.
Но пока столь панических настроений нет, скорее всего, подготовка к зеленому миру будет сама по себе, а боевая и политическая подготовка — сама по себе. И военные с экологами будут усердно не замечать друг друга.
Флаг России и Германии - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 01:47
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
 
АвторыЭкологияСШАООНДжо БайденЗемляOrangeРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
Лента новостейМолния