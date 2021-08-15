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Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана
Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана на фоне обострения ситуации в этой стране. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:38
2021-08-15T16:38
2021-08-15T16:38
иран
талибан
стамбул
афганистан
цены на нефть
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АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана на фоне обострения ситуации в этой стране."Турция столкнулась с потоком афганских мигрантов через территорию Ирана. Мы находимся перед лицом опасности новой волны миграции из Афганистана. Продолжим усилия для поддержания стабильности в этой стране", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в его Twitter.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741868960.html
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иран, талибан, стамбул, афганистан, цены на нефть
Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана
Президент Турции Эрдоган заявил об угрозе волны миграции из Афганистана на фоне обострения ситуации