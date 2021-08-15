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Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым - РИА Новости, 15.08.2021
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:21
2021-08-15T19:55
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
валентин резниченко
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко."Да, это правда… Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆", — сообщил он изданию "Страна".Информацию о его смерти порталу также подтвердили в полиции."Предварительно источники говорят, что тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье", — уточняется на сайте издания.Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, валентин резниченко, оппозиционная платформа - за жизнь
17:21 15.08.2021 (обновлено: 19:55 15.08.2021)
 
Мэра Кривого Рога нашли мертвым

Глава Днепропетровской области Резниченко: мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

© Фото : Исполком Криворожского городского советаМэр Кривого Рога Константин Павлов
Мэр Кривого Рога Константин Павлов - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Фото : Исполком Криворожского городского совета
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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко.
"Да, это правда… Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆", — сообщил он изданию "Страна".
Информацию о его смерти порталу также подтвердили в полиции.
"Предварительно источники говорят, что тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье", — уточняется на сайте издания.
Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Активисты националистической организации Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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В миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьВалентин РезниченкоОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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