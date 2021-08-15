https://ria.ru/20210815/mer-1745827161.html

Мэра Кривого Рога нашли мертвым

Мэра Кривого Рога нашли мертвым - РИА Новости, 15.08.2021

Мэра Кривого Рога нашли мертвым

В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:21

2021-08-15T17:21

2021-08-15T19:55

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

валентин резниченко

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко."Да, это правда… Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆", — сообщил он изданию "Страна".Информацию о его смерти порталу также подтвердили в полиции."Предварительно источники говорят, что тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье", — уточняется на сайте издания.Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

https://ria.ru/20210804/natsionalisty-1744395829.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, валентин резниченко, оппозиционная платформа - за жизнь