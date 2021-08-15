https://ria.ru/20210815/kirgiziya-1745817457.html

Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе

Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 15.08.2021

Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе

Пограничники Киргизии ведут службу в обычном посменном режиме, приказа об усилении режима несения службы в связи с ситуацией в Афганистане не было, сообщил РИА... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:39

2021-08-15T15:39

2021-08-15T15:39

киргизия

талибан

таджикистан

афганистан

россия

обострение ситуации в афганистане

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БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Пограничники Киргизии ведут службу в обычном посменном режиме, приказа об усилении режима несения службы в связи с ситуацией в Афганистане не было, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в Пограничной службе Государственного комитета Нацбезопасности Киргизии."Службу несут в посменном режиме. Приказа об усилении не было", - заявил представитель ведомства.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/granitsa-1745813590.html

https://ria.ru/20210815/granitsa-1745812162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, талибан, таджикистан, афганистан, россия