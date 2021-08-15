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Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе
Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 15.08.2021
Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе
Пограничники Киргизии ведут службу в обычном посменном режиме, приказа об усилении режима несения службы в связи с ситуацией в Афганистане не было, сообщил РИА... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:39
2021-08-15T15:39
2021-08-15T15:39
киргизия
талибан
таджикистан
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
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БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Пограничники Киргизии ведут службу в обычном посменном режиме, приказа об усилении режима несения службы в связи с ситуацией в Афганистане не было, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в Пограничной службе Государственного комитета Нацбезопасности Киргизии."Службу несут в посменном режиме. Приказа об усилении не было", - заявил представитель ведомства.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России
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киргизия, талибан, таджикистан, афганистан, россия
Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе
Источник в погранслужбе Киргизии рассказал о ситуации на границе на фоне волнений в Афганистане