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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/kabul-1745800432.html
На окраинах Кабула идут столкновения талибов с правительственными войсками
На окраинах Кабула идут столкновения талибов с правительственными войсками - РИА Новости, 15.08.2021
На окраинах Кабула идут столкновения талибов с правительственными войсками
На северных и южных окраинах Кабула идут противостояния боевиков "Талибана"* и правительственных войск, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:45
2021-08-15T12:30
в мире
кабул (город)
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На северных и южных окраинах Кабула идут противостояния боевиков "Талибана"* и правительственных войск, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.По их данным, бои пока не дошли до центра города.В то же время офис исполняющего обязанности главы МВД республики утверждает, что столицу не атакуют, а смена власти пройдет мирно. В заявлении в Twitter талибы заявили, что не намерены мстить, и призвали афганских чиновников не бежать из страны.Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков на крупные города страны. В воскресенье СМИ сообщили о том, что "Талибан"* контролирует все погранпереходы Афганистана, крупные города и готовится взять Кабул. В то же время, по данным 1TV News, руководство движения приказало боевикам не штурмовать город, идут переговоры о мирной передаче власти.Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
11:45 15.08.2021 (обновлено: 12:30 15.08.2021)
 
На окраинах Кабула идут столкновения талибов с правительственными войсками

"Аль-Арабия": на севере и юге Кабула идут столкновения между талибами и правительственными войсками

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На северных и южных окраинах Кабула идут противостояния боевиков "Талибана"* и правительственных войск, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.
По их данным, бои пока не дошли до центра города.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 00:01Обострение ситуации в Афганистане
Талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана, сообщило СМИ
В то же время офис исполняющего обязанности главы МВД республики утверждает, что столицу не атакуют, а смена власти пройдет мирно.
В заявлении в Twitter талибы заявили, что не намерены мстить, и призвали афганских чиновников не бежать из страны.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков на крупные города страны. В воскресенье СМИ сообщили о том, что "Талибан"* контролирует все погранпереходы Афганистана, крупные города и готовится взять Кабул. В то же время, по данным 1TV News, руководство движения приказало боевикам не штурмовать город, идут переговоры о мирной передаче власти.
Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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