https://ria.ru/20210815/kabul-1745800432.html

На окраинах Кабула идут столкновения талибов с правительственными войсками

На окраинах Кабула идут столкновения талибов с правительственными войсками - РИА Новости, 15.08.2021

На окраинах Кабула идут столкновения талибов с правительственными войсками

На северных и южных окраинах Кабула идут противостояния боевиков "Талибана"* и правительственных войск, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:45

2021-08-15T11:45

2021-08-15T12:30

в мире

кабул (город)

обострение ситуации в афганистане

талибан

афганистан

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На северных и южных окраинах Кабула идут противостояния боевиков "Талибана"* и правительственных войск, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.По их данным, бои пока не дошли до центра города.В то же время офис исполняющего обязанности главы МВД республики утверждает, что столицу не атакуют, а смена власти пройдет мирно. В заявлении в Twitter талибы заявили, что не намерены мстить, и призвали афганских чиновников не бежать из страны.Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков на крупные города страны. В воскресенье СМИ сообщили о том, что "Талибан"* контролирует все погранпереходы Афганистана, крупные города и готовится взять Кабул. В то же время, по данным 1TV News, руководство движения приказало боевикам не штурмовать город, идут переговоры о мирной передаче власти.Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745777264.html

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T11:45 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан