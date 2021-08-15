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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/gani-1745827368.html
В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете
В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете - РИА Новости, 15.08.2021
В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете
Президент Афганистана Ашраф Гани мог сбежать из страны на одном из самолетов, которыми США эвакуируют свой дипломатический персонал и военных из страны, но вряд РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:23
2021-08-15T17:30
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
талибан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани мог сбежать из страны на одном из самолетов, которыми США эвакуируют свой дипломатический персонал и военных из страны, но вряд ли бы он отправился в Россию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Это вряд ли, для этого (бегства в Россию) у него визы нет российской. Американцы занимаются эвакуацией своей дипмиссии и прочих, одним из этих самолетов мог и сбежать", - сказал Кабулов.Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы - обеспечить безопасность.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/kabul-1745825070.html
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в мире, сша, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, талибан, азия, замир кабулов, абдулла абдулла
17:23 15.08.2021 (обновлено: 17:30 15.08.2021)
 
В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете

МИД России: Гани мог сбежать из Афганистана на самолете, которым США эвакуируют дипломатов и военных

© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани мог сбежать из страны на одном из самолетов, которыми США эвакуируют свой дипломатический персонал и военных из страны, но вряд ли бы он отправился в Россию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Это вряд ли, для этого (бегства в Россию) у него визы нет российской. Американцы занимаются эвакуацией своей дипмиссии и прочих, одним из этих самолетов мог и сбежать", - сказал Кабулов.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы - обеспечить безопасность.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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13 июля, 18:19Инфографика
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШААфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияТалибанАзияЗамир КабуловАбдулла Абдулла
 
 
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