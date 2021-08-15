17:23 15.08.2021 (обновлено: 17:30 15.08.2021)
В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете
МИД России: Гани мог сбежать из Афганистана на самолете, которым США эвакуируют дипломатов и военных
© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани мог сбежать из страны на одном из самолетов, которыми США эвакуируют свой дипломатический персонал и военных из страны, но вряд ли бы он отправился в Россию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Это вряд ли, для этого (бегства в Россию) у него визы нет российской. Американцы занимаются эвакуацией своей дипмиссии и прочих, одним из этих самолетов мог и сбежать", - сказал Кабулов.
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Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы - обеспечить безопасность.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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