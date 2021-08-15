https://ria.ru/20210815/gani-1745827368.html

В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете

В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете - РИА Новости, 15.08.2021

В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете

Президент Афганистана Ашраф Гани мог сбежать из страны на одном из самолетов, которыми США эвакуируют свой дипломатический персонал и военных из страны, но вряд РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:23

2021-08-15T17:23

2021-08-15T17:30

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани мог сбежать из страны на одном из самолетов, которыми США эвакуируют свой дипломатический персонал и военных из страны, но вряд ли бы он отправился в Россию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Это вряд ли, для этого (бегства в Россию) у него визы нет российской. Американцы занимаются эвакуацией своей дипмиссии и прочих, одним из этих самолетов мог и сбежать", - сказал Кабулов.Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы - обеспечить безопасность.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/kabul-1745825070.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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афганистан

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в мире, сша, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, талибан, азия, замир кабулов, абдулла абдулла