https://ria.ru/20210815/gani-1745825783.html
Президент Афганистана вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщил источник
Президент Афганистана вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021
Президент Афганистана вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщил источник
Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:03
2021-08-15T17:03
2021-08-15T17:03
обострение ситуации в афганистане
в мире
таджикистан
афганистан
хамдулла мохиб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/144992/59/1449925930_0:0:2405:1353_1920x0_80_0_0_f0f7bf3aee8c44ee7c15c618dc141d72.jpg
КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну, сообщил источник РИА Новости."Президент Гани... вылетел из Кабула в Таджикистан, и затем в третью страну", - заявил источник.По его данным, вместе с президентом столицу покинул также советник по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.
таджикистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/144992/59/1449925930_185:0:2311:1594_1920x0_80_0_0_a8c9c13d9b041615497cec8d1431c492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, афганистан, хамдулла мохиб
Президент Афганистана вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщил источник
Источник: президент Афганистана Гани вылетел в Таджикистан, откуда направится в третью страну