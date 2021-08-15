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Президент Афганистана вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщил источник

Президент Афганистана вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021

Президент Афганистана вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщил источник

Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:03

2021-08-15T17:03

2021-08-15T17:03

обострение ситуации в афганистане

в мире

таджикистан

афганистан

хамдулла мохиб

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну, сообщил источник РИА Новости."Президент Гани... вылетел из Кабула в Таджикистан, и затем в третью страну", - заявил источник.По его данным, вместе с президентом столицу покинул также советник по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

таджикистан

афганистан

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2021

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в мире, таджикистан, афганистан, хамдулла мохиб