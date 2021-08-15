https://ria.ru/20210815/elbrus-1745772005.html

Муфтий о восхождении на Эльбрус с монахами: мы были в одной связке

Муфтий о восхождении на Эльбрус с монахами: мы были в одной связке - РИА Новости, 15.08.2021

Муфтий о восхождении на Эльбрус с монахами: мы были в одной связке

РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:00

2021-08-15T08:00

2021-08-15T10:23

религия

республика татарстан (татарстан)

европа

медина

русская православная церковь

камиль самигуллин

московский патриархат

россия

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Муфтий о восхождении на Эльбрус с монахами: мы были в одной связкеМуфтий Татарстана и два иеромонаха Русской православной церкви совершили в составе межрелигиозной группы восхождение на гору Эльбрус – высочайшую точку Европы. О целях инициативы, отношениях между конфессиями, мотивации в борьбе и любимых видах спорта мусульман рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин. Беседовал Артем Буденный.– Камиль-хазрат, восхождение на Эльбрус специально было приурочено к новому году по мусульманскому календарю?– Восхождение не было приурочено к какой-либо дате. Но так совпало, что на вершину мы поднялись накануне священного месяца мухаррам и нового года по хиджре (переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году, с которого начинается летоисчисление по мусульманскому лунному календарю – ред.). Оказалось, что 8 августа еще и международный день альпинизма.– А когда и как у вас появилась идея подняться на высочайшую гору Европы?– Идеей подняться на вершину Эльбруса я заразился, будучи на спортивных сборах российских джитсеров (борцы джиу-джитсу – ред.) в январе. Их ежегодно на Эльбрусе проводит чемпион России по джиу-джитсу Дауд Адаев. Тогда я из любопытства поднялся на высоту 4 460 метров (это максимальный уровень подъема в зимнее время) и уехал с чувством половинчатого успеха. Желание довести начатое до конца не оставляло, и я стал готовиться к восхождению.– Как зовут представителей Русской православной церкви, которые участвовали в восхождении, и откуда они?– Это два иеромонаха Макарьевского Свято-Вознесенского монастыря Амвросий (Горновский) и Варсонофий (Обозов).– Почему, с какой целью собрали именно межконфессиональную группу?– Понятно, что одиночное восхождение — это вклад в копилку личных достижений. Но как публичный человек я этой экспедицией хотел привлечь внимание общественности к такому важному вопросу как межконфессиональное и межнациональное согласие в обществе. Взаимопонимание между народами — это фундамент, на котором зиждется благополучие России. Поэтому хотелось, чтобы восхождение на самую высокую точку европейского континента стало символическим свидетельством истинных добрососедских отношений между народами Татарстана.Главная идея состояла в том, что, несмотря на разные религиозные мировоззрения, мы все были в одной "связке" и следовали общей цели и поэтому смогли достичь этой высоты. Попутно это позволило нам развеять определенные стереотипы об исламе и показать мусульман активными, здоровыми, современными, разносторонними, целеустремленными.– Как к этой инициативе отнеслись в Московском патриархате, вам известно?– Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл полностью поддержали эту идею и благословили двух священников на участие в межконфессиональной экспедиции. В результате, в состав команды вошли по два религиозных служителя от Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) и митрополии Татарстана, а также ряд известных в мусульманском сообществе людей. Всего десять человек. Достигли вершины семеро.– Давно вы занимаетесь альпинизмом?– Альпинизмом не занимался ранее. Больше предпочитаю борьбу, увлекался атлетикой. У меня черный пояс по классическому джиу-джитсу и пурпурный – по бразильскому. И я – кмс по джиу-джитсу.– Призываете ли вы к занятиям спортом и здоровому образу жизни духовенство и верующих Татарстана?– Определенно! Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия, с одной стороны, помогают объединять молодых людей, отвлекать их от деструктивных информационных потоков и укреплять взаимопонимание с представителями разных конфессий. С другой стороны, все наши спортивные мероприятия ориентированы на формирование личности с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию "других" религий.– Какие виды спорта и соревнования популярны у молодых мусульман сегодня, по вашим наблюдениям?– Большую популярность среди мусульманской молодежи имеют такие спортивные инициативы муфтията Татарстана, как Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани, а также Всероссийский объединенный турнир по национальной борьбе и армрестлингу на кубок ДУМ РТ.Кроме того, пример здорового образа жизни молодым мусульманам демонстрируют и сами имамы Татарстана, которые впервые в 2018 году массово сдали нормативы ГТО и активно участвуют в разных соревнованиях. В феврале, например, приняли участие в первом всероссийском турнире по хоккею с шайбой на Кубок "Дружбы — Дуслык" — Раифа 2021 года. Соревнования тоже были межконфессиональными.– Почему спорт важен для мусульманина?– В достоверном хадисе упоминается, что сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо. В исламе есть понятие самозащиты — "Ильму д-дифа". Каждый должен уметь защитить себя, свою семью, свою Родину, свои честь и достоинство. Мы не должны забывать о примере нашего любимого Пророка Мухаммада, который был отличным борцом. Он три раза подряд одолел сильнейшего борца Мекки – Рукану. То есть борьба – это сунна (текст – предание о жизни пророка Мухаммеда, содержащее описание его действий, а также его высказывания и наставления верующим – ред.) для мусульманина!

https://ria.ru/20210408/muftiy-1727421954.html

https://ria.ru/20210430/konyukhov-1730039672.html

https://ria.ru/20200304/1568158370.html

https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html

https://ria.ru/20210711/konyukhov-1740766376.html

республика татарстан (татарстан)

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медина

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республика татарстан (татарстан), европа, медина, русская православная церковь, камиль самигуллин, московский патриархат, россия, интервью - религия и мировоззрение