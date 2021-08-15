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Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении
Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении - РИА Новости, 15.08.2021
Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении
Ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. Исследование опубликовано в журнале РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:38
2021-08-15T11:38
2021-08-15T16:20
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. Исследование опубликовано в журнале Advances in Nutrition.По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.Специалисты проанализировали статистические данные и сравнили индекс массы тела почти двух миллионов человек. Выяснилось, что люди, употребляющие в пищу вещества с высоким гликемическим индексом, не склонны к полноте, а при правильном соотношении быстрые углеводы помогают поддерживать здоровый вес и снижают риск различных заболеваний.Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей. "Употребление в пищу широкого спектра углеводов от белого хлеба с быстрыми углеводами до хлопьев их разумное сочетание полезно для здоровья", — отметили они.Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал распространенные ошибки, которые допускают люди, стремящиеся избавиться от лишних килограммов. Среди них — незнание истинной энергетической ценности продуктов, быстрый переход на кардинально новое питание, а также стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210725/produkty-1742588499.html
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11:38 15.08.2021 (обновлено: 16:20 15.08.2021)
Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении
Ученые из Аризонского университета доказали, что быстрые углеводы не влияют на набор веса
МОСКВА, 15 авг
— РИА Новости.
Ученые из Аризонского университета (США
) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. Исследование опубликовано в журнале Advances in Nutrition
.
По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.
Специалисты проанализировали статистические данные и сравнили индекс массы тела почти двух миллионов человек. Выяснилось, что люди, употребляющие в пищу вещества с высоким гликемическим индексом, не склонны к полноте, а при правильном соотношении быстрые углеводы помогают поддерживать здоровый вес и снижают риск различных заболеваний.
Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.
"Употребление в пищу широкого спектра углеводов от белого хлеба с быстрыми углеводами до хлопьев их разумное сочетание полезно для здоровья", — отметили они.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский
назвал распространенные ошибки, которые допускают люди, стремящиеся избавиться от лишних килограммов. Среди них — незнание истинной энергетической ценности продуктов, быстрый переход на кардинально новое питание, а также стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок.