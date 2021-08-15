https://ria.ru/20210815/eda-1745799716.html

Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении

Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении - РИА Новости, 15.08.2021

Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении

Ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. Исследование опубликовано в журнале РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:38

2021-08-15T11:38

2021-08-15T16:20

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. Исследование опубликовано в журнале Advances in Nutrition.По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.Специалисты проанализировали статистические данные и сравнили индекс массы тела почти двух миллионов человек. Выяснилось, что люди, употребляющие в пищу вещества с высоким гликемическим индексом, не склонны к полноте, а при правильном соотношении быстрые углеводы помогают поддерживать здоровый вес и снижают риск различных заболеваний.Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей. "Употребление в пищу широкого спектра углеводов от белого хлеба с быстрыми углеводами до хлопьев их разумное сочетание полезно для здоровья", — отметили они.Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал распространенные ошибки, которые допускают люди, стремящиеся избавиться от лишних килограммов. Среди них — незнание истинной энергетической ценности продуктов, быстрый переход на кардинально новое питание, а также стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/produkty-1742588499.html

https://ria.ru/20210814/vred-1745714607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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