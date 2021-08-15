https://ria.ru/20210815/dzhonson-1745843882.html
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам - РИА Новости, 15.08.2021
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам
Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо западные страны в индивидуальном порядке признавали власть талибов в Афганистане, заявил британский премьер Борис... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:42
2021-08-15T20:42
2021-08-15T20:42
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
афганистан
великобритания
нато
совет безопасности оон
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ЛОНДОН, 15 авг - РИА Новости. Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо западные страны в индивидуальном порядке признавали власть талибов в Афганистане, заявил британский премьер Борис Джонсон.По его словам, ситуация в стране продолжает оставаться чрезвычайно сложной и никто не хочет, чтобы Афганистан вновь стал рассадником террора."Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признал талибов, мы хотим занять единую позицию среди всех единомышленников, насколько это возможно", - сказал Джонсон в эфире Sky News.При этом он призвал западные страны согласованно подходить к ситуации в Афганистане и отметил, что намерен работать с НАТО и Совбезом ООН.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана . Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/britaniya-1745712817.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838561.html
кабул (город)
афганистан
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабул (город), талибан, афганистан, великобритания, нато, совет безопасности оон, борис джонсон, абдулла абдулла
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам
Премьер Британии Джонсон выступил за выработку единой позиции Запада по власти талибов в Афганистане