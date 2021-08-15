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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/dzhonson-1745843882.html
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам - РИА Новости, 15.08.2021
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам
Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо западные страны в индивидуальном порядке признавали власть талибов в Афганистане, заявил британский премьер Борис... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:42
2021-08-15T20:42
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
афганистан
великобритания
нато
совет безопасности оон
борис джонсон
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ЛОНДОН, 15 авг - РИА Новости. Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо западные страны в индивидуальном порядке признавали власть талибов в Афганистане, заявил британский премьер Борис Джонсон.По его словам, ситуация в стране продолжает оставаться чрезвычайно сложной и никто не хочет, чтобы Афганистан вновь стал рассадником террора."Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признал талибов, мы хотим занять единую позицию среди всех единомышленников, насколько это возможно", - сказал Джонсон в эфире Sky News.При этом он призвал западные страны согласованно подходить к ситуации в Афганистане и отметил, что намерен работать с НАТО и Совбезом ООН.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана . Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/britaniya-1745712817.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838561.html
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кабул (город), талибан, афганистан, великобритания, нато, совет безопасности оон, борис джонсон, абдулла абдулла
20:42 15.08.2021
 
Британия выступила за формирование общей позиции стран Запада по талибам

Премьер Британии Джонсон выступил за выработку единой позиции Запада по власти талибов в Афганистане

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 авг - РИА Новости. Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо западные страны в индивидуальном порядке признавали власть талибов в Афганистане, заявил британский премьер Борис Джонсон.
По его словам, ситуация в стране продолжает оставаться чрезвычайно сложной и никто не хочет, чтобы Афганистан вновь стал рассадником террора.
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"Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признал талибов, мы хотим занять единую позицию среди всех единомышленников, насколько это возможно", - сказал Джонсон в эфире Sky News.
При этом он призвал западные страны согласованно подходить к ситуации в Афганистане и отметил, что намерен работать с НАТО и Совбезом ООН.
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана . Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеКабул (город)ТалибанАфганистанВеликобританияНАТОСовет Безопасности ООНБорис ДжонсонАбдулла Абдулла
 
 
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