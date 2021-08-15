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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/dzhalali-1745809607.html
Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство
Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство - РИА Новости, 15.08.2021
Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство
Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали стал главой переходного органа власти, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатически... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:49
2021-08-15T14:20
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали стал главой переходного органа власти, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатически источники.Также сообщалось, что президент республики Ашраф Гани вскоре сложит полномочия, однако этого пока не произошло. Консультации с политическими партиями продолжаются.В президентском дворце сегодня проходят переговоры талибов с правительством. Ожидается, что процесс передачи власти будет мирным. Движение "Талибан"* взяло все крупные города страны и контролирует все пограничные переходы. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210815/slutskiy-1745809452.html
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афганистан
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан
13:49 15.08.2021 (обновлено: 14:20 15.08.2021)
 
Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство

Рейтер: экс-министр внутренних дел Афганистана Джалали возглавил переходное правительство

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали стал главой переходного органа власти, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатически источники.
Также сообщалось, что президент республики Ашраф Гани вскоре сложит полномочия, однако этого пока не произошло. Консультации с политическими партиями продолжаются.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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В президентском дворце сегодня проходят переговоры талибов с правительством. Ожидается, что процесс передачи власти будет мирным.
Движение "Талибан"* взяло все крупные города страны и контролирует все пограничные переходы.
Боевики радикального движения Талибан (запрещено в России) в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".
Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреАфганистанКабул (город)Талибан
 
 
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