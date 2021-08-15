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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/doroga-1745820529.html
Дорога из Джелалабада в Кабул перешла под контроль талибов
Дорога из Джелалабада в Кабул перешла под контроль талибов - РИА Новости, 15.08.2021
Дорога из Джелалабада в Кабул перешла под контроль талибов
Движение "Талибан"* контролирует автодорогу между Джелалабадом и столицей страны Кабулом, об этом передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:14
2021-08-15T18:44
в мире
кабул (город)
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
джелалабад
нангархар
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КАБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* контролирует автодорогу между Джелалабадом и столицей страны Кабулом, об этом передает корреспондент РИА Новости.Ранее СМИ сообщали, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Агентство Франс Пресс писало со ссылкой на местного жителя, что талибы брали город без боя.Корреспондент РИА Новости покинул Джелалабад за несколько часов до вхождения туда талибов, по дороге в Кабул, которую в настоящий момент также контролирует движение.На дороге талибы установили блокпост, на котором проверяют документы, проезжающих людей. Молодых людей, у которых нет бороды, они спрашивают о том, являются ли они мусульманами. По одной из машин, которая не остановилась по требованию талибов, был открыт огонь.Также талибы вынесли оружие с одной из военных баз, расположенных у дороги, и продавали его на улице.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://ria.ru/20210815/slutskiy-1745809452.html
кабул (город)
афганистан
джелалабад
нангархар
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Талибы проверяют машины на дороге между Джелалабадом и Кабулом
Талибы проверяют машины на дороге между Джелалабадом и Кабулом
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, джелалабад, нангархар
16:14 15.08.2021 (обновлено: 18:44 15.08.2021)
 
Дорога из Джелалабада в Кабул перешла под контроль талибов

Дорога из Джелалабада в Кабул перешла под контроль талибов, стрельбы и боев нет

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* контролирует автодорогу между Джелалабадом и столицей страны Кабулом, об этом передает корреспондент РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Агентство Франс Пресс писало со ссылкой на местного жителя, что талибы брали город без боя.
Корреспондент РИА Новости покинул Джелалабад за несколько часов до вхождения туда талибов, по дороге в Кабул, которую в настоящий момент также контролирует движение.
На дороге талибы установили блокпост, на котором проверяют документы, проезжающих людей. Молодых людей, у которых нет бороды, они спрашивают о том, являются ли они мусульманами. По одной из машин, которая не остановилась по требованию талибов, был открыт огонь.
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Также талибы вынесли оружие с одной из военных баз, расположенных у дороги, и продавали его на улице.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 13:40Обострение ситуации в Афганистане
Слуцкий призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Афганистане
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанДжелалабадНангархар
 
 
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