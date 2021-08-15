https://ria.ru/20210815/afganistan-1745846838.html

Эксперт высказался о текущем положении талибов в Афганистане

Эксперт высказался о текущем положении талибов в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

Эксперт высказался о текущем положении талибов в Афганистане

Взятие власти в Афганистане талибами было предсказуемо, однако является ли эта победа окончательной, будет зависеть от желания их противников использовать свои... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T21:34

2021-08-15T21:34

2021-08-15T21:34

обострение ситуации в афганистане

сша

талибан

узбекистан

афганистан

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493125_0:107:2506:1517_1920x0_80_0_0_6f89e396bf6b0e6693f40e970d1e2bff.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взятие власти в Афганистане талибами было предсказуемо, однако является ли эта победа окончательной, будет зависеть от желания их противников использовать свои возможности, считает директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.По словам эксперта, в том, как складывается нынешняя ситуация, "ничего удивительного нет"."Но с другой стороны, надо понимать, что у противников талибов есть достаточно большие возможности - если они захотят их использовать. Эта оговорка имеет очень важное значение. Речь идет о том, что США могут использовать свои финансовые возможности для стимулирования энергии афганской власти и слоев в самом "Талибане"*, - сказал эксперт РИА Новости.Он пояснил, что это движение является неоднородным, поэтому США могут внести дезорганизацию в него "и тем самым повторить свой эксперимент - не столько военного использования вооруженных сил, как это было в 2001 году, сколько финансового. То есть могут просто-напросто качнуть огромные деньги в пользу тех кругов, которые будут сопротивляться талибам. И здесь, конечно, у США есть значительные возможности. Я уже не говорю о том, что авиация военно-морских сил США и стратегические бомбардировщики тоже могут сказать свое слово", - добавил собеседник агентства.По его мнению, вопрос заключается в том, насколько США захотят использовать имеющиеся ресурсы, и как им оттуда уйти, не потеряв свое политическое лицо.При этом эксперт не исключает того, что американцы с какими-то своими группировками внутри движения "Талибан"* не только сохранили, но и будут поддерживать отношения."Что касается России, тем более наших союзников, я имею в виду в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, то у них есть свои возможности для общения с "Талибаном"*, это не черный ящик. Для нас таких категорических противоречий не было. Поэтому если "Талибан"*, как и обещали его руководители, не будет переходить внешние границы Афганистана, то я думаю, что сохранится возможность какого-то сотрудничества с ними", - заключил эксперт.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Позже боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210815/mid-1745844727.html

сша

узбекистан

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, талибан, узбекистан, афганистан, цены на нефть, россия