Эксперт высказался о текущем положении талибов в Афганистане
Директор Центра военно-политических исследований Подберезкин рассказал о текущем положении талибов
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взятие власти в Афганистане талибами было предсказуемо, однако является ли эта победа окончательной, будет зависеть от желания их противников использовать свои возможности, считает директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
По словам эксперта, в том, как складывается нынешняя ситуация, "ничего удивительного нет".
"Но с другой стороны, надо понимать, что у противников талибов есть достаточно большие возможности - если они захотят их использовать. Эта оговорка имеет очень важное значение. Речь идет о том, что США могут использовать свои финансовые возможности для стимулирования энергии афганской власти и слоев в самом "Талибане"*, - сказал эксперт РИА Новости.
Он пояснил, что это движение является неоднородным, поэтому США могут внести дезорганизацию в него "и тем самым повторить свой эксперимент - не столько военного использования вооруженных сил, как это было в 2001 году, сколько финансового. То есть могут просто-напросто качнуть огромные деньги в пользу тех кругов, которые будут сопротивляться талибам. И здесь, конечно, у США есть значительные возможности. Я уже не говорю о том, что авиация военно-морских сил США и стратегические бомбардировщики тоже могут сказать свое слово", - добавил собеседник агентства.
По его мнению, вопрос заключается в том, насколько США захотят использовать имеющиеся ресурсы, и как им оттуда уйти, не потеряв свое политическое лицо.
При этом эксперт не исключает того, что американцы с какими-то своими группировками внутри движения "Талибан"* не только сохранили, но и будут поддерживать отношения.
"Что касается России, тем более наших союзников, я имею в виду в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, то у них есть свои возможности для общения с "Талибаном"*, это не черный ящик. Для нас таких категорических противоречий не было. Поэтому если "Талибан"*, как и обещали его руководители, не будет переходить внешние границы Афганистана, то я думаю, что сохранится возможность какого-то сотрудничества с ними", - заключил эксперт.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Позже боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
*Террористическая организация, запрещенная в России.