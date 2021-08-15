https://ria.ru/20210815/afganistan-1745841777.html
Совет, управляющий Афганистаном, призвал стороны предотвратить столкновения
Совет, управляющий Афганистаном, призвал стороны предотвратить столкновения - РИА Новости, 15.08.2021
Совет, управляющий Афганистаном, призвал стороны предотвратить столкновения
Совет, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Афганистана Хамид Карзай, в настоящее время управляющий... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:21
2021-08-15T20:21
2021-08-15T20:21
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
таджикистан
афганистан
хамид карзай
абдулла абдулла
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Совет, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Афганистана Хамид Карзай, в настоящее время управляющий Афганистаном, призвал правительственные силы и "Талибан"* предотвратить столкновения, сообщает афганский телеканал 1TV.По данным телеканала, совет также призвал предотвратить анархию и провокации со стороны "безответственных лиц".Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Источник РИА Новости в движении "Талибан"* заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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кабул (город), талибан, таджикистан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла
Совет, управляющий Афганистаном, призвал стороны предотвратить столкновения
Совет в лице Абдуллы Абдуллы и Хамида Карзая призвал стороны предотвратить столкновения