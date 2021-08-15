https://ria.ru/20210815/afganistan-1745830941.html

Совет по нацпримирению в Афганистане попросил у талибов время на переговоры

Совет по нацпримирению в Афганистане попросил у талибов время на переговоры - РИА Новости, 15.08.2021

Совет по нацпримирению в Афганистане попросил у талибов время на переговоры

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла просит у движения "Талибан"* дать некоторое время на переговоры перед тем, как боевики... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:09

2021-08-15T18:09

2021-08-15T18:09

обострение ситуации в афганистане

талибан

таджикистан

афганистан

абдулла абдулла

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россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла просит у движения "Талибан"* дать некоторое время на переговоры перед тем, как боевики войдут в Кабул, сообщает телеканал Tolo News.Ранее Абдулла Абдулла также подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы - обеспечить безопасность.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Запрещенные в России террористические организации

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таджикистан

афганистан

россия

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талибан, таджикистан, афганистан, абдулла абдулла, facebook, россия