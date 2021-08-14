https://ria.ru/20210814/zakharova-1745774651.html

МИД пообещал ответить, если Британия аннулирует российским журналистам визы

МИД пообещал ответить, если Британия аннулирует российским журналистам визы - РИА Новости, 14.08.2021

МИД пообещал ответить, если Британия аннулирует российским журналистам визы

Москва ответит, если Лондон аннулирует визу кому-либо из российских корреспондентов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T22:50

2021-08-14T22:50

2021-08-14T23:02

в мире

лондон

москва

мария захарова

би-би-си

россия

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Москва ответит, если Лондон аннулирует визу кому-либо из российских корреспондентов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Если они у кого-то еще аннулируют визу или отнимут аккредитацию, мы будем отвечать. Если нет – значит нет. Это называется встречные, зеркальные, аналогичные меры", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь".Непродление визы журналистке телекорпорации "Би-би-си" Саре Рейнсфорд никак не связано с ее вопросами президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Рейнсфорд на пресс-конференции Лукашенко коснулась темы протестов в Белоруссии в 2020 году, "репрессий" и легитимности президента."Это такая несусветная чушь, потому что это все происходило в течение буквально дня-двух. Мы еще занимались тем, чтобы она вернулась на территорию России, мы еще ей помогали в этом", - сказала она в эфире "Дождя", отвечая на вопрос о наличии связи между вопросом корреспондентки белорусскому лидеру.По ее словам, непродление визы Рейнсфорд не имеет никакого отношения к ее профессиональной деятельности, это является ответной мерой на действия Великобритании в отношении российского СМИ, название которого Захарова не привела.Ранее сообщалось, что Россия приняла решение не продлевать визу корреспондентке "Би-би-си" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистка должна уехать до 31 августа. Посольство Великобритании в Москве назвало непродление визы необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ в России".Захарова отмечала, что британская сторона в своем комментарии "цинично перевернула всю ситуацию с ног на голову": данная мера является ответной, а история с российскими и британскими СМИ тянется еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Великобритании, так и не дождавшись продления виз и каких-либо объяснений причин такого отношения. Рейнсфорд получит визу в РФ, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту, пояснила официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20210713/khuligany-1741014534.html

https://ria.ru/20210814/zakharova-1745755574.html

https://ria.ru/20210731/frantsiya-1743764467.html

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в мире, лондон, москва, мария захарова, би-би-си, россия