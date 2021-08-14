https://ria.ru/20210814/zakharova-1745774651.html
МИД пообещал ответить, если Британия аннулирует российским журналистам визы
МИД пообещал ответить, если Британия аннулирует российским журналистам визы - РИА Новости, 14.08.2021
МИД пообещал ответить, если Британия аннулирует российским журналистам визы
Москва ответит, если Лондон аннулирует визу кому-либо из российских корреспондентов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T22:50
2021-08-14T22:50
2021-08-14T23:02
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мария захарова
би-би-си
россия
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Москва ответит, если Лондон аннулирует визу кому-либо из российских корреспондентов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Если они у кого-то еще аннулируют визу или отнимут аккредитацию, мы будем отвечать. Если нет – значит нет. Это называется встречные, зеркальные, аналогичные меры", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь".Непродление визы журналистке телекорпорации "Би-би-си" Саре Рейнсфорд никак не связано с ее вопросами президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Рейнсфорд на пресс-конференции Лукашенко коснулась темы протестов в Белоруссии в 2020 году, "репрессий" и легитимности президента."Это такая несусветная чушь, потому что это все происходило в течение буквально дня-двух. Мы еще занимались тем, чтобы она вернулась на территорию России, мы еще ей помогали в этом", - сказала она в эфире "Дождя", отвечая на вопрос о наличии связи между вопросом корреспондентки белорусскому лидеру.По ее словам, непродление визы Рейнсфорд не имеет никакого отношения к ее профессиональной деятельности, это является ответной мерой на действия Великобритании в отношении российского СМИ, название которого Захарова не привела.Ранее сообщалось, что Россия приняла решение не продлевать визу корреспондентке "Би-би-си" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистка должна уехать до 31 августа. Посольство Великобритании в Москве назвало непродление визы необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ в России".Захарова отмечала, что британская сторона в своем комментарии "цинично перевернула всю ситуацию с ног на голову": данная мера является ответной, а история с российскими и британскими СМИ тянется еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Великобритании, так и не дождавшись продления виз и каких-либо объяснений причин такого отношения. Рейнсфорд получит визу в РФ, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту, пояснила официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20210713/khuligany-1741014534.html
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в мире, лондон, москва, мария захарова, би-би-си, россия
22:50 14.08.2021 (обновлено: 23:02 14.08.2021)
МИД пообещал ответить, если Британия аннулирует российским журналистам визы
Представитель МИД Захарова пообещала Британии ответные меры в случае отмены виз журналистам
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Москва
ответит, если Лондон
аннулирует визу кому-либо из российских корреспондентов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
.
"Если они у кого-то еще аннулируют визу или отнимут аккредитацию, мы будем отвечать. Если нет – значит нет. Это называется встречные, зеркальные, аналогичные меры", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь"
.
Непродление визы журналистке телекорпорации "Би-би-си" Саре Рейнсфорд никак не связано с ее вопросами президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Рейнсфорд на пресс-конференции Лукашенко коснулась темы протестов в Белоруссии в 2020 году, "репрессий" и легитимности президента.
"Это такая несусветная чушь, потому что это все происходило в течение буквально дня-двух. Мы еще занимались тем, чтобы она вернулась на территорию России, мы еще ей помогали в этом", - сказала она в эфире "Дождя", отвечая на вопрос о наличии связи между вопросом корреспондентки белорусскому лидеру.
По ее словам, непродление визы Рейнсфорд не имеет никакого отношения к ее профессиональной деятельности, это является ответной мерой на действия Великобритании в отношении российского СМИ, название которого Захарова не привела.
Ранее сообщалось, что Россия
приняла решение не продлевать визу корреспондентке "Би-би-си
" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании
, дискриминирующей российские СМИ. Журналистка должна уехать до 31 августа. Посольство Великобритании в Москве назвало непродление визы необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ в России".
Захарова отмечала, что британская сторона в своем комментарии "цинично перевернула всю ситуацию с ног на голову": данная мера является ответной, а история с российскими и британскими СМИ тянется еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Великобритании, так и не дождавшись продления виз и каких-либо объяснений причин такого отношения. Рейнсфорд получит визу в РФ, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту, пояснила официальный представитель МИД.