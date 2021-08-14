https://ria.ru/20210814/voronezh-1745770999.html

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 - РИА Новости, 14.08.2021

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26

Число пострадавших от взрыва в маршрутном такси в Воронеже выросло до 24 человек, еще двое умерли, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T21:55

2021-08-14T21:55

2021-08-14T22:03

происшествия

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

взрыв автобуса в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Число пострадавших от взрыва в маршрутном такси в Воронеже выросло до 24 человек, еще двое умерли, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, на данный момент в медучреждениях Воронежа лечатся 19 человек. "Шестнадцать человек находятся в больнице скорой медицинской помощи № 1, 12 из которых — в состоянии средней тяжести, еще четверо — в удовлетворительном состоянии", - рассказал Гусев.В областной больнице № 1, уточнил он, лечатся трое пострадавших. Один из них, с ожогами первой и второй степени, находится в реанимации. Второй, которого в пятницу перевели из больницы скорой помощи, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего сегодня перевели в реанимацию из больницы скорой помощи.Пассажирский автобус "ПАЗ" взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. Сообщалось о 22 пострадавших и двоих погибших. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210813/vzryv-1745594740.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже