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Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти - РИА Новости, 14.08.2021
Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
Стрижка собак "под ноль" может вызвать облысение, неграмотная стрижка - к смене цвета шерсти, а такие новомодные украшения питомца, как стразы и нанесение... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T03:32
2021-08-14T03:40
общество
москва
владимир голубев
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Стрижка собак "под ноль" может вызвать облысение, неграмотная стрижка - к смене цвета шерсти, а такие новомодные украшения питомца, как стразы и нанесение блеск-тату, могут привести к аллергии и отравлению, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Например, пояснил он, слишком короткая стрижка может замедлить рост волос или привести к началу их выпадения у животного. Кроме того, в холодную погоду коротко подстриженный питомец может замерзнуть и заболеть, если у него нет специальной одежды для прогулок, а в жару рискует получить ожоги и тепловой удар."Подходить к вопросу стрижки нужно грамотно. Особенности и периодичность стрижки зависят от породы собаки и типа ее шерстяного покрова. Например, собакам, имеющим шерсть с подшерстком, необходима лишь нечастая гигиеническая стрижка. Короткие стрижки таким собакам противопоказаны, это может нарушить природный механизм терморегуляции", - рассказал Голубев.Жесткошерстных собак, указал он, необходимо тримминговать (удаление отмершей шерсти путем выщипывания). В процессе тримминга старая шерсть отщипывается, а вместо нее появляется более жесткая и блестящая. Но иногда владельцы просто стригут таких собак, что может привести к изменению структуры шерсти."Собаку уже не назовешь жесткошерстной: шерсть становится мягкой, лишенной природного блеска, она начинает спутываться в колтуны и сильно линять. После нескольких стрижек у собак даже может поменяться окрас, цвет шерсти станет тусклым", - предупредил Голубев.Также он выступил резко против окрашивания шерсти животных, к чему в погоне за модой прибегают владельцы отельных собак, если у питомца чувствительная кожа, склонная к появлению аллергии."Откажитесь от мысли ее красить даже самыми безопасными красителями. Красители негативно воздействуют на кожу и шерсть питомцев. Даже самая безопасная краска может навредить. Более того, если использовать неподходящую краску, то собака может отравиться ее компонентами, когда будет вылизывать окрашенную шерсть", - сказал Голубев.Для тех же, кто все же решился покрасить шерсть собаке, кинолог советует требовать сертификаты на краску, чтобы убедиться в безопасности ее компонентов. "Также перед окрашиванием можно сделать пробу на коже. Для этого нанесите небольшое количество краски на открытый участок кожи собаки и последите за реакцией. При возникновении даже небольшого раздражения откажитесь от окрашивания", - советует Голубев.Помимо того он прокомментировал новомодный способ украшения собак – нанесение на шерсть блеск-тату и страз. Блеск-тату делают с помощью специального клея и блесток. Хозяин выбирает специальный трафарет, а мастер наносит на шерсть или кожу животного клей с блестками. Держится тату на теле собаки около месяца, ее также могут украсить стразами."Данные процедуры могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Помимо того что у питомца может возникнуть аллергия на клей или блестки, она может подавиться или проглотить слизанные стразы. Проглоченные блестки и стразы могут привести к отравлению и проблемам с желудочно-кишечным трактом", - рассказал кинолог.
https://ria.ru/20210801/sobaki-1743819444.html
https://ria.ru/20210717/kinolog-1741632174.html
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общество, москва, владимир голубев
03:32 14.08.2021 (обновлено: 03:40 14.08.2021)
 
Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти

Президент Российской кинологической федерации Голубев: стрижка собак под ноль чревата облысением

© Depositphotos / igorr1Собака в лесу
Собака в лесу - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Depositphotos / igorr1
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Стрижка собак "под ноль" может вызвать облысение, неграмотная стрижка - к смене цвета шерсти, а такие новомодные украшения питомца, как стразы и нанесение блеск-тату, могут привести к аллергии и отравлению, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Груминг – это важный комплекс процедур, который позволяет позаботиться не только о внешнем виде собаки, но и о её здоровье. Но иногда владельцы, помимо необходимого ухода, добавляют много бесполезных, порой небезопасных процедур. Прежде чем окрашивать шерсть собаки или сбривать ее в жаркую погоду, нужно подумать о целесообразности такой процедуры. Питомец спокойно обойдется без ультрамодной стрижки, если она не принесет с собой ничего полезного", – сказал кинолог.
Например, пояснил он, слишком короткая стрижка может замедлить рост волос или привести к началу их выпадения у животного. Кроме того, в холодную погоду коротко подстриженный питомец может замерзнуть и заболеть, если у него нет специальной одежды для прогулок, а в жару рискует получить ожоги и тепловой удар.
"Подходить к вопросу стрижки нужно грамотно. Особенности и периодичность стрижки зависят от породы собаки и типа ее шерстяного покрова. Например, собакам, имеющим шерсть с подшерстком, необходима лишь нечастая гигиеническая стрижка. Короткие стрижки таким собакам противопоказаны, это может нарушить природный механизм терморегуляции", - рассказал Голубев.
Жесткошерстных собак, указал он, необходимо тримминговать (удаление отмершей шерсти путем выщипывания). В процессе тримминга старая шерсть отщипывается, а вместо нее появляется более жесткая и блестящая. Но иногда владельцы просто стригут таких собак, что может привести к изменению структуры шерсти.
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"Собаку уже не назовешь жесткошерстной: шерсть становится мягкой, лишенной природного блеска, она начинает спутываться в колтуны и сильно линять. После нескольких стрижек у собак даже может поменяться окрас, цвет шерсти станет тусклым", - предупредил Голубев.
Также он выступил резко против окрашивания шерсти животных, к чему в погоне за модой прибегают владельцы отельных собак, если у питомца чувствительная кожа, склонная к появлению аллергии.
"Откажитесь от мысли ее красить даже самыми безопасными красителями. Красители негативно воздействуют на кожу и шерсть питомцев. Даже самая безопасная краска может навредить. Более того, если использовать неподходящую краску, то собака может отравиться ее компонентами, когда будет вылизывать окрашенную шерсть", - сказал Голубев.
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Для тех же, кто все же решился покрасить шерсть собаке, кинолог советует требовать сертификаты на краску, чтобы убедиться в безопасности ее компонентов. "Также перед окрашиванием можно сделать пробу на коже. Для этого нанесите небольшое количество краски на открытый участок кожи собаки и последите за реакцией. При возникновении даже небольшого раздражения откажитесь от окрашивания", - советует Голубев.
Помимо того он прокомментировал новомодный способ украшения собак – нанесение на шерсть блеск-тату и страз. Блеск-тату делают с помощью специального клея и блесток. Хозяин выбирает специальный трафарет, а мастер наносит на шерсть или кожу животного клей с блестками. Держится тату на теле собаки около месяца, ее также могут украсить стразами.
"Данные процедуры могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Помимо того что у питомца может возникнуть аллергия на клей или блестки, она может подавиться или проглотить слизанные стразы. Проглоченные блестки и стразы могут привести к отравлению и проблемам с желудочно-кишечным трактом", - рассказал кинолог.
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