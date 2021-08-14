https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745740968.html

Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России

Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России - РИА Новости, 14.08.2021

Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России

Европейский союз придерживается идеологии "холодной войны" в отношении России, которая не позволит ему в ближайшее время отменить введенные против РФ санкции,... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T14:22

2021-08-14T14:22

2021-08-14T14:22

сша

европа

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

россия

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БРЮССЕЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Европейский союз придерживается идеологии "холодной войны" в отношении России, которая не позволит ему в ближайшее время отменить введенные против РФ санкции, заявил РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России, об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". По его мнению, на это решение западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения минских соглашений. Политик напомнил, что президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.В середине июля главы МИД Европейского Союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20210724/ukraina-1742591871.html

сша

европа

россия

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сша, европа, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия