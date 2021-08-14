https://ria.ru/20210814/putin-1745743871.html
Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу - РИА Новости, 14.08.2021
Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
Все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу, заявил президент России Владимир Путин в субботу на... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:00
2021-08-14T15:00
2021-08-14T15:07
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу, заявил президент России Владимир Путин в субботу на совещании по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в ряде регионов России."Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем. Начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу. А социально значимые учреждения должны максимально оперативно отремонтированы", - сказал президент.
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россия, общество, владимир путин
15:00 14.08.2021 (обновлено: 15:07 14.08.2021)
Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
Президент России Путин: все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу