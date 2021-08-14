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Во Франции более 210 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков
Во Франции более 210 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков - РИА Новости, 14.08.2021
Во Франции более 210 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков
Порядка 214 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в разных городах Франции, из них почти 14 тысяч - в Париже, передаёт... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:25
2021-08-14T21:38
в мире
париж
франция
протесты
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Порядка 214 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в разных городах Франции, из них почти 14 тысяч - в Париже, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.Отмечается, что по всей стране 214 845 человек приняли участие в демонстрациях в субботу. Эта цифра снизилась впервые с начала протестов против санитарных пропусков, которые проходят в стране пятые выходные подряд.На акциях, которые прошли в Париже, собрались 13 900 противников санитарных пропусков.Всего в эту субботу по Франции прошло 217 акций. В ходе демонстраций было арестовано 11 человек, один сотрудник полиции получил легкие ранения.В субботу во французской столице прошли три манифестации против санитарных пропусков.Многочисленная акция протеста, организованная сторонниками движения "Желтые жилеты", стартовала после 13.00 от станции Порт-Доре в 12-м округе Парижа. Шествие, сдерживаемое со всех сторон кордонами из полицейских и жандармов, длилось четыре часа. Акция проходила мирно, жёстких столкновений между ее участниками и правоохранителями не происходило, полиции удавалось сдерживать толпу. Шествие дошло до конечной точки маршрута - площади Клиши - в районе 17.00, затем прошел митинг, спустя недолгое время толпа начала расходиться.В прошлую субботу, по данным МВД Франции, в манифестациях по всей стране участвовали 237 тысяч человек, из них 17 тысяч - в Париже.В прошлый четверг Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус при посещении кафе, ресторанов и крупных торговых центров, а также для поездок в самолетах и поездах. Расширенный санитарный пропуск начал действовать с 9 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/makron-1744373353.html
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в мире, париж, франция, протесты, коронавирус covid-19
21:25 14.08.2021 (обновлено: 21:38 14.08.2021)
 
Во Франции более 210 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков

Во Франции более 210 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Fotolia / hassan bensliman
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Порядка 214 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в разных городах Франции, из них почти 14 тысяч - в Париже, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.
Отмечается, что по всей стране 214 845 человек приняли участие в демонстрациях в субботу. Эта цифра снизилась впервые с начала протестов против санитарных пропусков, которые проходят в стране пятые выходные подряд.
На акциях, которые прошли в Париже, собрались 13 900 противников санитарных пропусков.
Всего в эту субботу по Франции прошло 217 акций. В ходе демонстраций было арестовано 11 человек, один сотрудник полиции получил легкие ранения.
В субботу во французской столице прошли три манифестации против санитарных пропусков.
Многочисленная акция протеста, организованная сторонниками движения "Желтые жилеты", стартовала после 13.00 от станции Порт-Доре в 12-м округе Парижа. Шествие, сдерживаемое со всех сторон кордонами из полицейских и жандармов, длилось четыре часа. Акция проходила мирно, жёстких столкновений между ее участниками и правоохранителями не происходило, полиции удавалось сдерживать толпу. Шествие дошло до конечной точки маршрута - площади Клиши - в районе 17.00, затем прошел митинг, спустя недолгое время толпа начала расходиться.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 16:59В мире
"Угроза демократии": Макрон о протестующих против санитарных пропусков
В прошлую субботу, по данным МВД Франции, в манифестациях по всей стране участвовали 237 тысяч человек, из них 17 тысяч - в Париже.
В прошлый четверг Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус при посещении кафе, ресторанов и крупных торговых центров, а также для поездок в самолетах и поездах. Расширенный санитарный пропуск начал действовать с 9 августа.
 
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