https://ria.ru/20210814/nauka-1745717294.html

Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту

Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту - РИА Новости, 14.08.2021

Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту

Массовые отказы систем модуля "Наука", возникшие после его выведения на околоземную орбиту и грозившие серьезной аварийной ситуацией, удалось устранить... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T03:06

2021-08-14T03:06

2021-08-14T10:53

наука

москва

европейское космическое агентство

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

сергей кузнецов (архитектор)

протон-м

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5a9e6b768a5bd2221eca30e43525f1.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Массовые отказы систем модуля "Наука", возникшие после его выведения на околоземную орбиту и грозившие серьезной аварийной ситуацией, удалось устранить благодаря не прерывавшейся в течение восьми суток работе наземных специалистов, пересмотру полетного задания модуля и созданию экстренной рабочей группы из лучших экспертов отрасли, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.Для восстановления устойчивой связи с модулем на все наземные измерительные пункты оперативно были направлены инженеры холдинга "Российские космические системы", которые справились с задачей стабильной передачи команд на модуль и получения с него телеметрической информации (данных о состоянии систем "Науки"), рассказал источник.По его словам, учитывая, что модуль после выведения на орбиту находился на низкой высоте, в оперативном порядке 22 июля были проведены сначала тестовые, затем штатные включения корректирующих и маршевых двигателей модуля, чтобы приподнять "Науку" на безопасную орбиту.На следующий день решением Рогозина была создана рабочая группа, которой было поручено спасти долгожданный модуль. Группу возглавил генеральный конструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов. В состав вошли лучшие специалисты: представители Центра Келдыша, ЦНИИмаш, предприятий-разработчиков всех систем и комплексов "Науки"."Рекомендации рабочей группы стали обязательными для исполнения главной оперативной группы управления в Центре управления полетами. Совместно группа управления, рабочая группа и руководство госкомиссии смогли оперативно пересмотреть полетное задание и парировать множественные отказы", - рассказал собеседник.Начиная с 25 июля были успешно протестированы основной и резервный комплекты системы сближения и стыковки "Курс", пересчитаны резервы топлива, необходимые для сближения, рассчитана новая схема стыковки с учетом прочности станции и модуля (максимальную скорость стыковки ограничили 8 см в секунду), к моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки"."Все представители госкомиссии, включая Рогозина, находились на рабочем месте практически круглосуточно. Благодаря слаженной работе специалистов удалось оперативно решить задачу восстановления работоспособности топливной системы и системы управления модуля и провести его успешную стыковку в автоматическом режиме", - рассказал собеседник.Ранее член северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов сообщил РИА Новости, что несколько нештатных ситуаций произошло на "Науке" при полете к МКС, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них. По его словам, среди проблем были замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, нераскрывшаяся поначалу антенна системы сближения "Курс", проведенный не с первого раза тест самой системы "Курс" и "тяжелая нештатная ситуация" с двигательной установкой. Ряд из этих отказов впоследствии подтвердили в Европейском космическом агентстве."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Ранее Рогозин назвал дни полета модуля "Наука" к МКС самыми сложными и счастливыми днями в своей жизни. Кроме того, он обещал представить к наградам всех специалистов, проявивших в ходе подготовки модуля к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества.

https://ria.ru/20210807/roskosmos-1744879859.html

https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей кузнецов (архитектор), протон-м