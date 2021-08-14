22:24 14.08.2021 (обновлено: 22:34 14.08.2021)
По карабахскому соглашению остались вопросы, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев: по карабахскому соглашению остались вопросы
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
БАКУ, 14 авг - РИА Новости. Большинство пунктов трёхстороннего заявления по Карабаху реализовано, но есть некоторые открытые вопросы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Наши ожидания от России состоят в выполнении всех пунктов трёхстороннего заявления (по Карабаху - ред.). Потому что это трехстороннее заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большинство (пунктов - ред.) уже выполнено. Но есть открытые вопросы. Это наши ожидания. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, безусловно, играет в этом регионе особую роль. Это естественно. Мы надеемся, что Россия и впредь будет прилагать все усилия для обеспечения безопасности региона и предпринимать шаги для обеспечения прочного мира. В то же время мы ожидаем, что Россия не будет вооружать Армению. Мы довели этот вопрос до сведения России. Это нас беспокоит", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские мир.