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По карабахскому соглашению остались вопросы, заявил Алиев
По карабахскому соглашению остались вопросы, заявил Алиев - РИА Новости, 14.08.2021
По карабахскому соглашению остались вопросы, заявил Алиев
Большинство пунктов трёхстороннего заявления по Карабаху реализовано, но есть некоторые открытые вопросы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T22:24
2021-08-14T22:34
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
россия
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БАКУ, 14 авг - РИА Новости. Большинство пунктов трёхстороннего заявления по Карабаху реализовано, но есть некоторые открытые вопросы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Наши ожидания от России состоят в выполнении всех пунктов трёхстороннего заявления (по Карабаху - ред.). Потому что это трехстороннее заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большинство (пунктов - ред.) уже выполнено. Но есть открытые вопросы. Это наши ожидания. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, безусловно, играет в этом регионе особую роль. Это естественно. Мы надеемся, что Россия и впредь будет прилагать все усилия для обеспечения безопасности региона и предпринимать шаги для обеспечения прочного мира. В то же время мы ожидаем, что Россия не будет вооружать Армению. Мы довели этот вопрос до сведения России. Это нас беспокоит", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские мир.
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, россия
22:24 14.08.2021 (обновлено: 22:34 14.08.2021)
 
По карабахскому соглашению остались вопросы, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: по карабахскому соглашению остались вопросы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 14 авг - РИА Новости. Большинство пунктов трёхстороннего заявления по Карабаху реализовано, но есть некоторые открытые вопросы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Наши ожидания от России состоят в выполнении всех пунктов трёхстороннего заявления (по Карабаху - ред.). Потому что это трехстороннее заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большинство (пунктов - ред.) уже выполнено. Но есть открытые вопросы. Это наши ожидания. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, безусловно, играет в этом регионе особую роль. Это естественно. Мы надеемся, что Россия и впредь будет прилагать все усилия для обеспечения безопасности региона и предпринимать шаги для обеспечения прочного мира. В то же время мы ожидаем, что Россия не будет вооружать Армению. Мы довели этот вопрос до сведения России. Это нас беспокоит", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
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16 мая, 08:00Специальный репортаж
Вместо дома — мины. Вернутся ли азербайджанцы в Карабах
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские мир.
 
В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевРоссия
 
 
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