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Финансист допустил падение доллара до 65 рублей к концу года
Финансист допустил падение доллара до 65 рублей к концу года - РИА Новости, 14.08.2021
Финансист допустил падение доллара до 65 рублей к концу года
К концу года курс доллара может снизиться до 70 рублей, сказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T08:31
2021-08-14T13:35
экономика
владимир брагин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. К концу года курс доллара может снизиться до 70 рублей, сказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.По его мнению, ослабление рубля носит временный характер."Ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля. Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10-15 процентов от текущих уровней", — сказал Брагин.Он считает, что этому способствует макроэкономическая стабильность, которая поддерживается такими факторами, как низкий уровень внешнего долга, профицит бюджета, консервативная денежно-кредитная политика и значительный объем золотовалютных резервов.Если не будет негативных для российской экономики и фондового рынка новостей, рубль может укрепиться, а курс доллара тогда снизится до 70 рублей, полагает эксперт.При более благоприятном сценарии российская валюта может укрепиться еще больше, добавил Брагин. Например, если на фоне восстановления экономики инфляция останется низкой, то доллар может упасть до 65 рублей.
https://ria.ru/20210805/dollary-1744428277.html
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экономика, владимир брагин, цены на нефть, россия
08:31 14.08.2021 (обновлено: 13:35 14.08.2021)
 
Финансист допустил падение доллара до 65 рублей к концу года

Финансист Брагин: ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. К концу года курс доллара может снизиться до 70 рублей, сказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
По его мнению, ослабление рубля носит временный характер.
"Ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля. Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10-15 процентов от текущих уровней", — сказал Брагин.
Он считает, что этому способствует макроэкономическая стабильность, которая поддерживается такими факторами, как низкий уровень внешнего долга, профицит бюджета, консервативная денежно-кредитная политика и значительный объем золотовалютных резервов.
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Если не будет негативных для российской экономики и фондового рынка новостей, рубль может укрепиться, а курс доллара тогда снизится до 70 рублей, полагает эксперт.

"Если властям удастся стабилизировать инфляцию, на рынке могут возникнуть условия для carry trade (стратегия получения прибыли за счет разницы процентных ставок. — Прим. ред.), что приведет к возврату нерезидентов в ОФЗ, быстрому снижению доходностей и укреплению рубля", — сказал он.

При более благоприятном сценарии российская валюта может укрепиться еще больше, добавил Брагин. Например, если на фоне восстановления экономики инфляция останется низкой, то доллар может упасть до 65 рублей.
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