Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки
Экономист Вернивский: Украину ждет дефолт из-за демографической ситуации
© AP Photo / Emilio MorenattiЖительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью. Катастрофа произойдет из-за плохой демографической ситуации, считает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.
"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — говорится в его публикации на портале "Главред".
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По мнению Вернивского, страну также ждет уменьшение притока инвестиций из-за возможного коллапса на внутреннем рынке. Экономист считает, что частичное решение проблемы кроется в борьбе с эмиграцией.
"Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на "неправильном языке"? Нет, не может", — заключил он.
Вернивский также подчеркнул, что некоторые политики считают иначе. По его мнению, такие люди "не понимают, куда ведут Украину".
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