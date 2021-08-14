https://ria.ru/20210814/defolt-1745765981.html

Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки

Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки - РИА Новости, 14.08.2021

Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки

На Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью. Катастрофа произойдет из-за плохой демографической ситуации, считает советник главы... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T20:17

2021-08-14T20:17

2021-08-14T20:17

экономика

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украина

ситуация на украине

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью. Катастрофа произойдет из-за плохой демографической ситуации, считает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский."Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — говорится в его публикации на портале "Главред".По мнению Вернивского, страну также ждет уменьшение притока инвестиций из-за возможного коллапса на внутреннем рынке. Экономист считает, что частичное решение проблемы кроется в борьбе с эмиграцией."Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на "неправильном языке"? Нет, не может", — заключил он.Вернивский также подчеркнул, что некоторые политики считают иначе. По его мнению, такие люди "не понимают, куда ведут Украину".

https://ria.ru/20210806/ukraina-1744605690.html

https://ria.ru/20210624/ukraina-1738318068.html

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экономика, в мире, украина, ситуация на украине