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Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки
Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки - РИА Новости, 14.08.2021
Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки
На Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью. Катастрофа произойдет из-за плохой демографической ситуации, считает советник главы... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T20:17
2021-08-14T20:17
экономика
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью. Катастрофа произойдет из-за плохой демографической ситуации, считает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский."Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — говорится в его публикации на портале "Главред".По мнению Вернивского, страну также ждет уменьшение притока инвестиций из-за возможного коллапса на внутреннем рынке. Экономист считает, что частичное решение проблемы кроется в борьбе с эмиграцией."Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на "неправильном языке"? Нет, не может", — заключил он.Вернивский также подчеркнул, что некоторые политики считают иначе. По его мнению, такие люди "не понимают, куда ведут Украину".
https://ria.ru/20210806/ukraina-1744605690.html
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экономика, в мире, украина, ситуация на украине
20:17 14.08.2021
 
Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки

Экономист Вернивский: Украину ждет дефолт из-за демографической ситуации

© AP Photo / Emilio MorenattiЖительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год
Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Emilio Morenatti
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью. Катастрофа произойдет из-за плохой демографической ситуации, считает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.
"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — говорится в его публикации на портале "Главред".
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По мнению Вернивского, страну также ждет уменьшение притока инвестиций из-за возможного коллапса на внутреннем рынке. Экономист считает, что частичное решение проблемы кроется в борьбе с эмиграцией.
"Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на "неправильном языке"? Нет, не может", — заключил он.
Вернивский также подчеркнул, что некоторые политики считают иначе. По его мнению, такие люди "не понимают, куда ведут Украину".
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