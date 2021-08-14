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Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят
Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят - РИА Новости, 14.08.2021
Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят
Российских военнослужащих, членов экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200, наградят посмертно. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:37
2021-08-14T19:38
турция
адана
сергей шойгу
владимир путин
бе-200
россия
крушение бе-200 в турции
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российских военнослужащих, членов экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200, наградят посмертно.Такое поручение Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу, сообщили в пресс-службе Кремля.Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных и находившихся на борту граждан Турции.По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение около 15:00, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.Причины трагедии установит направленная на место комиссия Минобороны.Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Губернатор провинции Омер Фарук Джошкун рассказал, что причиной возгорания стала молния, ударившая в лесной массив. По его словам, потушить огонь удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил в твиттере соболезнования на русском языке.Мэр Бодрума Ахмет Арас также оставил публикацию на своей страничке в твиттере по-русски.
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
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турция, адана, сергей шойгу, владимир путин, бе-200, россия, крушение бе-200 в турции, видео
Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российских военнослужащих, членов экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200, наградят посмертно.
2021-08-14T18:37
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18:37 14.08.2021 (обновлено: 19:38 14.08.2021)
 
Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят

Президент Путин поручил Шойгу представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200 в Турции

© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Турции
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российских военнослужащих, членов экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200, наградят посмертно.
Такое поручение Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных и находившихся на борту граждан Турции.
По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение около 15:00, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.
На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.
Причины трагедии установит направленная на место комиссия Минобороны.
Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Губернатор провинции Омер Фарук Джошкун рассказал, что причиной возгорания стала молния, ударившая в лесной массив. По его словам, потушить огонь удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил в твиттере соболезнования на русском языке.
Мэр Бодрума Ахмет Арас также оставил публикацию на своей страничке в твиттере по-русски.
 
ТурцияАданаСергей ШойгуВладимир ПутинБе-200РоссияКрушение Бе-200 в Турции
 
 
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