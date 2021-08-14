https://ria.ru/20210814/be-200-1745760843.html

Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят

Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят - РИА Новости, 14.08.2021

Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят

Российских военнослужащих, членов экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200, наградят посмертно. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:37

2021-08-14T18:37

2021-08-14T19:38

турция

адана

сергей шойгу

владимир путин

бе-200

россия

крушение бе-200 в турции

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российских военнослужащих, членов экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200, наградят посмертно.Такое поручение Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу, сообщили в пресс-службе Кремля.Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных и находившихся на борту граждан Турции.По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение около 15:00, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.Причины трагедии установит направленная на место комиссия Минобороны.Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Губернатор провинции Омер Фарук Джошкун рассказал, что причиной возгорания стала молния, ударившая в лесной массив. По его словам, потушить огонь удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил в твиттере соболезнования на русском языке.Мэр Бодрума Ахмет Арас также оставил публикацию на своей страничке в твиттере по-русски.

турция

адана

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Момент падения пожарного самолета в Турции В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном. 2021-08-14T18:37 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, адана, сергей шойгу, владимир путин, бе-200, россия, крушение бе-200 в турции, видео