18:37 14.08.2021 (обновлено: 19:38 14.08.2021)
Погибших при крушении Бе-200 российских военных посмертно наградят
Президент Путин поручил Шойгу представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200 в Турции
© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Турции
Такое поручение Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных и находившихся на борту граждан Турции.
По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение около 15:00, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.
На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.
Причины трагедии установит направленная на место комиссия Минобороны.
Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Губернатор провинции Омер Фарук Джошкун рассказал, что причиной возгорания стала молния, ударившая в лесной массив. По его словам, потушить огонь удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил в твиттере соболезнования на русском языке.
С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 14, 2021
Мэр Бодрума Ахмет Арас также оставил публикацию на своей страничке в твиттере по-русски.
От имени Бодрума я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования России, нашему турецкому народу и семьям 5 российских и 3 турецких сотрудников, которые погибли во время своего пути для спасения других живых существ и лесов в Кахраманмараше.— Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) August 14, 2021
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