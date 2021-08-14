https://ria.ru/20210814/be-200-1745754790.html

Самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир"

Самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир" - РИА Новости, 14.08.2021

Самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир"

Пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции в районе населенного пункта Адана после выполнения задачи по тушению очагов пожара, сообщает Минобороны... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:17

2021-08-14T17:17

2021-08-14T17:17

безопасность

справки

италия

португалия

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

а-40 «альбатрос»

бе-200

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Пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции в районе населенного пункта Адана после выполнения задачи по тушению очагов пожара, сообщает Минобороны России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.Ниже приводится справочная информация о самолете-амфибии Бе-200 "Альтаир"Бе-200 "Альтаир" – многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для тушения лесных пожаров огнегасящими жидкостями. Он может выполнять задачи по остановке и сдерживанию распространения средних и крупных лесных пожаров созданием заградительной полосы путем многократных сбросов жидкости; ликвидацию мелких и зарождающихся лесных пожаров; доставку в район бедствия и возвращение на базу пожарных команд и средств пожаротушения путем посадки на заранее выбранную акваторию или аэродром. Кроме того, самолет может выполнять грузопассажирские перевозки, поисково-спасательные работы, экологический мониторинг, патрулирование исключительной экономической зоны и морских границ.История Бе-200 началась в 1980-е годы, когда в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г.М. Бериева (ТАНТК) шла работа над противолодочным самолетом-амфибией А-40 "Альбатрос" для военных (впервые поднялся в воздух в 1986 году). Параллельно рассматривалась и его гражданская модификация. Однако внушительные размеры и взлетная масса "Альбатроса" в 86 тонн не позволяли эффективно использовать его на гражданской службе. Так появился проект младшего брата "Альбатроса".Новый самолет-амфибия разрабатывался под шифром А-200, который впоследствии трансформировался в Бе-200 "Альтаир". Постройка самолета была организована на Иркутском авиазаводе.В воздух первый опытный Бе-200 поднялся 24 сентября 1998 года. 17 октября 1998 года прошла официальная презентация самолета. В 1999 году начались испытательные полеты на воде. В этом же году "Альтаир" стал участником международного авиакосмического салона МАКС и был представлен Сергею Шойгу, занимавшему в то время пост главы МЧС. Министр высоко оценил характеристики амфибии и принял решение о создании на базе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (ТАНТК) Центра подготовки специалистов гидроавиации.В 2000-е годы Бе-200 проходил процедуру испытаний. В 2001 году машина получила сертификат, позволяющий использовать ее для тушения лесных пожаров. В 2002 году в небо впервые поднялся модифицированный Бе-200ЧС (Be-200ES-E в экспортной версии), модель самолета, максимально адаптированная под требования основного заказчика – МЧС России.С 2003 года Бе-200 используется для борьбы с огненной стихией как в России, так и за рубежом: во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. В 2010 году Бе-200 получил сертификат Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), а в последующие годы – несколько других разрешительных документов.Самолет-амфибия Бе-200 – моноплан с высокорасположенным стреловидным крылом, Т-образным оперением и лодкой большого удлинения с переменной поперечной килеватостью. Особенностью Бе-200 по сравнению с другими самолетами-амфибиями является полностью герметичный фюзеляж. Силовая установка включает в себя два турбореактивных двухконтурных двигателя Д-436ТП, установленных на пилонах над корневой частью крыла для предотвращения попадания брызг воды при взлете и посадке. Современный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования АRIА-200М обеспечивает надежное пилотирование Бе-200. Открытая архитектура комплекса АRIА-200М дает возможность изменять его конфигурацию в соответствии с требованиями заказчика.Бе-200 может эксплуатироваться с аэродромов класса Б с длиной полосы 1800 метров, а также с любых пресноводных либо морских водоемов глубиной 2,6 метра и высотой волны до 1,2 метра (волнение – 3 балла). В районах с плохо развитой наземной инфраструктурой Бе-200 может базироваться на бетонированной площадке размером 130 х 70 метров, оборудованной гидроспуском.Забор воды на Бе-200 производится через два откидывающихся "уха" в днище. Возможности самолета-амфибии позволяют брать на борт до 12 тонн воды. Заправка водой осуществляется как на аэродроме, так и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 12-15 секунд. На борту самолета установлены баки для химических жидкостей общим объемом 1,2 кубических метра. Сброс воды может производиться целиком или дозированно из отделений бака.Модификация Бе-200ЧС отличается от базового варианта наличием дополнительного оборудования. На самолете установлены новые системы ЭДСУ и СПУ-200ЧС, бортовая система наблюдения AOS, система внешнего звукового оповещения SGU-600, прожектор SX-5. В грузовой кабине оборудованы рабочие места для двух наблюдателей, оснащенные блистерами для визуального поиска целей, а также размещены надувная шлюпка "Орион-25С" и грузовое оборудование. Стенки и потолок кабины закрыты декоративными панелями изготовленные британской фирмой AIM Aviation.Бе-200 можно быстро и с минимальными трудозатратами переоборудовать для выполнения различных задач. Все возможности пожаротушения при этом сохраняются. Так, помимо базового, противопожарного, варианта, также разработаны следующие модификации: транспортный; пассажирский (Бe-210); поисково-спасательный; санитарный.Летно-технические характеристики самолетаМаксимальный взлетный вес – 37 900 кг.Вес пустого самолета – 25 340 кг.Размах крыла – 32,78 м.Длина самолета – 32,05 м.Высота самолета – 8,9 м.Площадь крыла – 117,4 кв м.Максимальное количество воды, принимаемой в баки – 12 т.Максимальная высота полета – 8000 м.Максимальная крейсерская скорость – 710 км/ч.Экономическая скорость – 600 км/ч.Техническая дальность с аэронавигационным запасом топлива – 3600 км.Разбег (вода/суша) – 1000/700 м.Пробег (вода/суша) – 1300/950 м.Мореходность (высота волны) – до 1,2 м.Экипаж – два человека.В салоне в зависимости модификации и компоновки могут разместиться от 43 до 72 человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, справки, италия, португалия, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), а-40 «альбатрос», бе-200, европейское агентство авиационной безопасности (easa), россия, крушение бе-200 в турции