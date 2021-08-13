https://ria.ru/20210813/zemletryasenie-1745569946.html

Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4

Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4 - РИА Новости, 13.08.2021

Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4

Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T06:23

2021-08-13T06:23

2021-08-13T06:29

происшествия

землетрясение

кемеровская область

прокопьевский район

киселевск

российская академия наук

россия

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КЕМЕРОВО, 13 авг - РИА Новости. Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.Ранее со ссылкой на Геофизическую службу США (USGS) сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области. Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска. Очаг залегал на глубине 14,8 километра.Как следует из данных, размещенных на сайте российской службы, эпицентр землетрясения располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе Кемеровской области, магнитуда землетрясения составила 5,4.Как сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.В Telegram-канале Сибирской генерирующей компании отмечается, что стихийное бедствие не повлияло на работу Беловской ГРЭС, расположенной недалеко от эпицентра.Беловская ГРЭС – вторая по установленной мощности электростанция в Кузбассе, на которую приходится треть всей вырабатываемой электроэнергии в контуре кузбасских электростанций Сибирской генерирующей компании.Как сообщает в своем аккаунте в Instagram глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин, землетрясение произошло в 59 километрах от Новокузнецка, на данный момент в Новокузнецке жертв и разрушений нет."Во все организации отправлена телефонограмма о поведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений", – сообщил Елькин.

https://ria.ru/20210811/zemletryasenie-1745279595.html

кемеровская область

прокопьевский район

киселевск

россия

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происшествия, землетрясение, кемеровская область, прокопьевский район, киселевск, российская академия наук, россия