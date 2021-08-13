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Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4 - РИА Новости, 13.08.2021
Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T06:23
2021-08-13T06:29
происшествия
землетрясение
кемеровская область
прокопьевский район
киселевск
российская академия наук
россия
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КЕМЕРОВО, 13 авг - РИА Новости. Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.Ранее со ссылкой на Геофизическую службу США (USGS) сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области. Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска. Очаг залегал на глубине 14,8 километра.Как следует из данных, размещенных на сайте российской службы, эпицентр землетрясения располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе Кемеровской области, магнитуда землетрясения составила 5,4.Как сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.В Telegram-канале Сибирской генерирующей компании отмечается, что стихийное бедствие не повлияло на работу Беловской ГРЭС, расположенной недалеко от эпицентра.Беловская ГРЭС – вторая по установленной мощности электростанция в Кузбассе, на которую приходится треть всей вырабатываемой электроэнергии в контуре кузбасских электростанций Сибирской генерирующей компании.Как сообщает в своем аккаунте в Instagram глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин, землетрясение произошло в 59 километрах от Новокузнецка, на данный момент в Новокузнецке жертв и разрушений нет."Во все организации отправлена телефонограмма о поведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений", – сообщил Елькин.
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кемеровская область
прокопьевский район
киселевск
россия
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происшествия, землетрясение, кемеровская область, прокопьевский район, киселевск, российская академия наук, россия
06:23 13.08.2021 (обновлено: 06:29 13.08.2021)
 
Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4

Магнитуда землетрясения в Кемеровской области составила 5,4

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
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КЕМЕРОВО, 13 авг - РИА Новости. Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Ранее со ссылкой на Геофизическую службу США (USGS) сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области. Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска. Очаг залегал на глубине 14,8 километра.
Как следует из данных, размещенных на сайте российской службы, эпицентр землетрясения располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе Кемеровской области, магнитуда землетрясения составила 5,4.
Как сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
В Telegram-канале Сибирской генерирующей компании отмечается, что стихийное бедствие не повлияло на работу Беловской ГРЭС, расположенной недалеко от эпицентра.
"По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в ночь на 13 августа в районе населённого пункта Большая Талда (Прокопьевский район) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла. Из наших энергообъектов ближе всего к эпицентру сейсмического события расположена Беловская ГРЭС…. Подземные толчки не повлияли на работу Беловской ГРЭС… В течение дня специалисты проведут визуальный осмотр производственных зданий, энергоустановок и гидротехнических сооружений водохранилища", – говорится в сообщении.
Беловская ГРЭС – вторая по установленной мощности электростанция в Кузбассе, на которую приходится треть всей вырабатываемой электроэнергии в контуре кузбасских электростанций Сибирской генерирующей компании.
Как сообщает в своем аккаунте в Instagram глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин, землетрясение произошло в 59 километрах от Новокузнецка, на данный момент в Новокузнецке жертв и разрушений нет.
"Во все организации отправлена телефонограмма о поведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений", – сообщил Елькин.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 01:57
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
 
ПроисшествияЗемлетрясениеКемеровская областьПрокопьевский районКиселевскРоссийская академия наукРоссия
 
 
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