https://ria.ru/20210813/vzryv-1745604022.html

Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Состояние пациентов, госпитализированных после ЧП с автобусом в Воронеже в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1, тяжелое, но стабильное, заявил... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:42

2021-08-13T11:42

2021-08-13T11:47

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв автобуса в воронеже

александр гусев (государственный служащий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Состояние пациентов, госпитализированных после ЧП с автобусом в Воронеже в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1, тяжелое, но стабильное, заявил журналистам главврач БСМП №1 Игорь Банин."Состояние пациентов на данный момент тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм", - сказал медик.По словам Банина, в БСМП были доставлены 16 пациентов с ожогами, рваными ранами, баротравмами. Из них госпитализировали 13 человек."Из них четыре человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, и 9 человек в состоянии средней степени тяжести, преимущественно это пациенты с баротравмой… К сожалению, одна пациентка скончалась в реанимации, и еще одна после операции скончалась сегодня в 9.20", - сказал Банин.Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о том, что пострадавших госпитализировали в разные медучреждения, большинство – в БСМП №1.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.На данный момент известно о 19 пострадавших, из них двое скончались.

https://ria.ru/20210813/avtobus-1745596442.html

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воронеж

россия

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Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T11:42 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже, александр гусев (государственный служащий)