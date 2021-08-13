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Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Состояние пациентов, госпитализированных после ЧП с автобусом в Воронеже в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1, тяжелое, но стабильное, заявил... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:42
2021-08-13T11:47
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв автобуса в воронеже
александр гусев (государственный служащий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Состояние пациентов, госпитализированных после ЧП с автобусом в Воронеже в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1, тяжелое, но стабильное, заявил журналистам главврач БСМП №1 Игорь Банин."Состояние пациентов на данный момент тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм", - сказал медик.По словам Банина, в БСМП были доставлены 16 пациентов с ожогами, рваными ранами, баротравмами. Из них госпитализировали 13 человек."Из них четыре человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, и 9 человек в состоянии средней степени тяжести, преимущественно это пациенты с баротравмой… К сожалению, одна пациентка скончалась в реанимации, и еще одна после операции скончалась сегодня в 9.20", - сказал Банин.Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о том, что пострадавших госпитализировали в разные медучреждения, большинство – в БСМП №1.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.На данный момент известно о 19 пострадавших, из них двое скончались.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже, александр гусев (государственный служащий)
11:42 13.08.2021 (обновлено: 11:47 13.08.2021)
 
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Главврач БСМП №1 Банин: состояние пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже тяжелое, но стабильное

© Фото : СК РФМесто взрыва пассажирского автобуса в Воронеже
Место взрыва пассажирского автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : СК РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Состояние пациентов, госпитализированных после ЧП с автобусом в Воронеже в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1, тяжелое, но стабильное, заявил журналистам главврач БСМП №1 Игорь Банин.
"Состояние пациентов на данный момент тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм", - сказал медик.
По словам Банина, в БСМП были доставлены 16 пациентов с ожогами, рваными ранами, баротравмами. Из них госпитализировали 13 человек.
"Из них четыре человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, и 9 человек в состоянии средней степени тяжести, преимущественно это пациенты с баротравмой… К сожалению, одна пациентка скончалась в реанимации, и еще одна после операции скончалась сегодня в 9.20", - сказал Банин.
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
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Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о том, что пострадавших госпитализировали в разные медучреждения, большинство – в БСМП №1.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
На данный момент известно о 19 пострадавших, из них двое скончались.
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
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ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВзрыв автобуса в ВоронежеАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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