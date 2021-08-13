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Число погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до двух

Число погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до двух - РИА Новости, 13.08.2021

Число погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до двух

В Воронеже умерла в больнице еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:54

2021-08-13T09:54

2021-08-13T12:16

воронежская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости. В Воронеже умерла в больнице еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.По его словам, это женщина 1966 года рождения.Ранее сообщалось о 19 пострадавших при взрыве в автобусе, одна женщина, получившая тяжелые травмы, умерла накануне в реанимации.Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.

воронежская область

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2021

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"Хлопок очень громкий был" – очевидец взрыва в автобусе Очевидец взрыва в автобусе в Воронеже рассказал в четверг, что услышал сильный хлопок во время движения на машине. "В 21:10 произошла эта ситуация. Я проезжал перекресток, двигался в сторону юго-западного рынка. Происходит взрыв, слева от меня ехал автомобиль, пятнадцатый. Происходит взрыв, машину качает, я смотрю в зеркало, у меня порванная будка насквозь. Потом приглядываюсь в зеркало, а у пятнашки пробито стекло. …> Кого-то вынесли с оторванными ногами, к сожалению. Кто-то уехал с ссадинами глубокими. Хлопок очень громкий был. Машину прям шатнуло неплохо, аж в другой ряд чуть не выкинуло", - объяснил мужчина. На данный момент следователи рассматривают три версии происшествия: неисправность технического оборудования в автобусе, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт. Последняя версия, по их мнению, маловероятна. Источник RT в правоохранительных органах сказал о поражающих элементах на месте: "Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства". Минимум 18 человек пострадали при ЧП, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. 2021-08-13T09:54 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область