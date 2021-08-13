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На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч - РИА Новости, 13.08.2021

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке возросла после длительного молчания, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T07:07

2021-08-13T07:07

2021-08-13T07:08

вулкан

петропавловск-камчатский

российская академия наук

шивелуч

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Активность вулкана Шивелуч на Камчатке возросла после длительного молчания, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Ученый отметил, что сейчас чрезвычайно опасно нахождение людей в районе Шивелуча."От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно", – сказал Юрий Демянчук.В институте добавили, что при таком развитии событий может произойти разрушение лавового купола.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.

петропавловск-камчатский

шивелуч

россия

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Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома с населением 2 млн человек. Люди бросали свои дома и бежали в сторону Руанды. Через границу перебрались более 3,5 тысяч человек. В окрестностях вулкана нет электричества и повреждена междугородная трасса. Лава уничтожила более 500 домов. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Дети, потерявшиеся в ночь извержения, сейчас живут во временных приютах. Работники Красного креста и местные чиновники помогают им найти родителей. 2021-08-13T07:07 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вулкан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, шивелуч, россия