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На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч - РИА Новости, 13.08.2021
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке возросла после длительного молчания, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T07:07
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вулкан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
шивелуч
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Активность вулкана Шивелуч на Камчатке возросла после длительного молчания, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Ученый отметил, что сейчас чрезвычайно опасно нахождение людей в районе Шивелуча."От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно", – сказал Юрий Демянчук.В институте добавили, что при таком развитии событий может произойти разрушение лавового купола.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.
петропавловск-камчатский
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Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго
Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома с населением 2 млн человек. Люди бросали свои дома и бежали в сторону Руанды. Через границу перебрались более 3,5 тысяч человек. В окрестностях вулкана нет электричества и повреждена междугородная трасса. Лава уничтожила более 500 домов. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Дети, потерявшиеся в ночь извержения, сейчас живут во временных приютах. Работники Красного креста и местные чиновники помогают им найти родителей.
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вулкан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, шивелуч, россия
07:07 13.08.2021 (обновлено: 07:08 13.08.2021)
 
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил об активизации вулкана Шивелуч на Камчатке

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Активность вулкана Шивелуч на Камчатке возросла после длительного молчания, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Активность Шивелуча резко возросла после землетрясения, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска, магнитудой 8,2. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. Происходят пепловые выбросы, по склонам движутся раскаленные лавины", - приводятся в сообщении слова сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука.
Ученый отметил, что сейчас чрезвычайно опасно нахождение людей в районе Шивелуча.
"От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно", – сказал Юрий Демянчук.
В институте добавили, что при таком развитии событий может произойти разрушение лавового купола.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.
 
ВулканПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукШивелучРоссия
 
 
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