Депздрав: число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до двадцати человек
Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.
Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.
В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.
В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.
По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.
По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.
По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.
По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.
Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.
Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.
Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.
Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.
Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.
Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.
Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.
В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.
По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.
По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.
Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.
Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.
Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.