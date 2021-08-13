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Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой взорвался автобус
Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой взорвался автобус - РИА Новости, 13.08.2021
Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой взорвался автобус
Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой накануне произошел взрыв автобуса, кто-то зажег на месте лампадку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:38
2021-08-13T12:38
2021-08-13T12:38
происшествия
воронеж
воронежская область
гусев
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг – РИА Новости. Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой накануне произошел взрыв автобуса, кто-то зажег на месте лампадку, передает корреспондент РИА Новости.Жители Воронежа устроили импровизированный мемориал погибшим и пострадавшим при взрыве автобуса. Люди несут на лавку розы, гвоздики, полевые цветы. В ожидании транспорта они не садятся на лавочку.Губернатор Воронежской области Александр Гусев тоже привез цветы. "Посчитал своим гражданским долгом приехать на место трагедии и почтить память погибших, возложив цветы. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни", - написал Гусев в своем Telegram-канале.На территории самой остановки и на лавке можно заметить немного осколков стекла – они напоминают о вчерашней трагедии, в остальном место происшествия чисто убрано коммунальщиками.В четверг вечером у "Галереи Чижова" взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Цветы на остановке у места взрыва автобуса
Воронеж. К автобусной остановке, у которой вчера взорвался автобус (2 погибших), несут цветы
2021-08-13T12:38
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, воронежская область, гусев, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой взорвался автобус
Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой накануне произошел взрыв автобуса