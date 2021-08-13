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В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса - РИА Новости, 13.08.2021
В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
Автобус, поврежденный при взрыве в Воронеже, убрали с улицы, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T04:02
2021-08-13T04:02
2021-08-13T04:15
происшествия
воронеж
воронежская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
александр гусев (государственный служащий)
россия
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Автобус, поврежденный при взрыве в Воронеже, убрали с улицы, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.Ранее завершились и следственные действия, коммунальные службы принялись за уборку территории - убирали обломки, осколки стекла, рассыпанные по всей округе на десятки метров, упаковывали их в пластиковые пакеты.Как передает корреспондент РИА Новости, в 3.28 мск тягач начал оттаскивать автобус с места ЧП, дорожные службы продолжали приводить территорию в порядок.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации.Уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате СК, из Москвы в Воронеж направлены криминалисты и следователи.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-13T04:02
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), александр гусев (государственный служащий), россия, взрыв автобуса в воронеже
04:02 13.08.2021 (обновлено: 04:15 13.08.2021)
В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса