https://ria.ru/20210813/voronezh-1745568295.html

В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса

В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса - РИА Новости, 13.08.2021

В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса

Автобус, поврежденный при взрыве в Воронеже, убрали с улицы, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T04:02

2021-08-13T04:02

2021-08-13T04:15

происшествия

воронеж

воронежская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

александр гусев (государственный служащий)

россия

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Автобус, поврежденный при взрыве в Воронеже, убрали с улицы, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.Ранее завершились и следственные действия, коммунальные службы принялись за уборку территории - убирали обломки, осколки стекла, рассыпанные по всей округе на десятки метров, упаковывали их в пластиковые пакеты.Как передает корреспондент РИА Новости, в 3.28 мск тягач начал оттаскивать автобус с места ЧП, дорожные службы продолжали приводить территорию в порядок.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации.Уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате СК, из Москвы в Воронеж направлены криминалисты и следователи.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.

https://ria.ru/20210813/voronezh-1745565961.html

воронеж

воронежская область

россия

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-13T04:02 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, воронеж, воронежская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), александр гусев (государственный служащий), россия, взрыв автобуса в воронеже