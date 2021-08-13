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В Воронеже завершили следственные действия на месте взрыва автобуса

В Воронеже завершили следственные действия на месте взрыва автобуса - РИА Новости, 13.08.2021

В Воронеже завершили следственные действия на месте взрыва автобуса

Завершены следственные действия на месте взрыва в автобусе в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T02:12

2021-08-13T02:12

2021-08-13T03:12

происшествия

воронеж

воронежская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

александр гусев (государственный служащий)

россия

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг — РИА Новости. Завершены следственные действия на месте взрыва в автобусе в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.Примерно в 1.40 (мск) следователи-криминалисты, которые до того пристально изучали пострадавшее транспортное средство, осматривали его изнутри и снаружи, ушли к своим автомобилям, а коммунальные службы приступили к уборке территории. Они собирают обломки, осколки стекла, рассыпанные по всей округе на десятки метров, упаковывают их в пластиковые пакеты. Поврежденный автобус пока остается на дороге.Во время следственных действий на место инцидента пригнали автобус ПАЗ, в точности такой, в котором произошел взрыв. Криминалисты осматривали то одну, то другую машину, особое внимание уделяли бензобаку, участку салона над задним левым колесом, а также четвертому ряду сидений по стороне водителя.За действиями криминалистов наблюдали около 300 человек со всех сторон улицы Кольцовской, однако когда пошел дождь, собравшиеся постепенно разошлись.ЧП произошло в 21:24 (мск) около торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А. В результате происшествия пострадали не менее 15 человек, одна пассажирка умерла в реанимации.По первоначальным данным экстренных служб, предварительная причина — взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Гусев также поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа.Прокуратура Воронежской области начала проверку.СК открыл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.

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Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T02:12 true PT0M59S

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происшествия, воронеж, воронежская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), александр гусев (государственный служащий), россия, взрыв автобуса в воронеже