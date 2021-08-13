https://ria.ru/20210813/voronezh-1745565961.html
После взрыва автобуса в Воронеже отрабатываются различные версии
После взрыва автобуса в Воронеже отрабатываются различные версии - РИА Новости, 13.08.2021
После взрыва автобуса в Воронеже отрабатываются различные версии
После взрыва в автобусе в Воронеже отрабатываются различные версии, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T02:00
2021-08-13T02:00
2021-08-13T02:00
происшествия
воронеж
воронежская область
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
александр гусев (государственный служащий)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. После взрыва в автобусе в Воронеже отрабатываются различные версии, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
2021-08-13T02:00
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, воронежская область, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), александр гусев (государственный служащий), светлана петренко, россия, взрыв автобуса в воронеже
После взрыва автобуса в Воронеже отрабатываются различные версии
В НАК сообщили, что после взрыва автобуса в Воронеже отрабатываются различные версии