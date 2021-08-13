https://ria.ru/20210813/voronezh-1745565194.html
Очевидец: жители Воронежа помогали пассажирам автобуса после взрыва
Очевидец: жители Воронежа помогали пассажирам автобуса после взрыва - РИА Новости, 13.08.2021
Очевидец: жители Воронежа помогали пассажирам автобуса после взрыва
Жители Воронежа, оказавшиеся рядом с автобусом в момент взрыва, помогали пассажирам выбраться из него, рассказал РИА Новости очевидец Руслан Громов. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T01:18
2021-08-13T01:18
2021-08-13T01:18
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Жители Воронежа, оказавшиеся рядом с автобусом в момент взрыва, помогали пассажирам выбраться из него, рассказал РИА Новости очевидец Руслан Громов.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации."В момент ЧП находились неподалеку, буквально проезжали на автомобиле по противоположной стороне улицы. После взрыва бросили автомобиль на аварийке на обочине, перешли дорогу. Видим, люди начинают сами выбегать из автобуса - ну, кто в состоянии. Кто нет - другие люди, просто стоящие, помогали", - рассказал очевидец.Он добавил, что в какой-то момент появились инкассаторы и тоже помогали людям выбраться."Оказывали помощь женщине, которая лежала рядом у автобуса, у нее проблемы с ногами были", - добавил он.
https://ria.ru/20210813/voronezh-1745564138.html
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-13T01:18
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
Очевидец: жители Воронежа помогали пассажирам автобуса после взрыва
Очевидец рассказал, как жители Воронежа помогали пассажирам автобуса выбраться после взрыва