https://ria.ru/20210813/voronezh-1745565194.html

Очевидец: жители Воронежа помогали пассажирам автобуса после взрыва

Очевидец: жители Воронежа помогали пассажирам автобуса после взрыва - РИА Новости, 13.08.2021

Очевидец: жители Воронежа помогали пассажирам автобуса после взрыва

Жители Воронежа, оказавшиеся рядом с автобусом в момент взрыва, помогали пассажирам выбраться из него, рассказал РИА Новости очевидец Руслан Громов. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T01:18

2021-08-13T01:18

2021-08-13T01:18

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Жители Воронежа, оказавшиеся рядом с автобусом в момент взрыва, помогали пассажирам выбраться из него, рассказал РИА Новости очевидец Руслан Громов.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации."В момент ЧП находились неподалеку, буквально проезжали на автомобиле по противоположной стороне улицы. После взрыва бросили автомобиль на аварийке на обочине, перешли дорогу. Видим, люди начинают сами выбегать из автобуса - ну, кто в состоянии. Кто нет - другие люди, просто стоящие, помогали", - рассказал очевидец.Он добавил, что в какой-то момент появились инкассаторы и тоже помогали людям выбраться."Оказывали помощь женщине, которая лежала рядом у автобуса, у нее проблемы с ногами были", - добавил он.

https://ria.ru/20210813/voronezh-1745564138.html

воронеж

воронежская область

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-13T01:18 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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